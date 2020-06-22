Экономика
Адыгея СегодняВице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую». Голикова рассказала, что в правительстве хотят со временем поднять минимальный размер отплаты труда (МРОТ), поскольку сейчас этот показатель недостаточно высокий, сообщает издание АН.
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Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.НовостиВолгограда.ру23 июня в 01:08
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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой
Московский Комсомолец23 июня в 16:17
Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
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