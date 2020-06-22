Экономика

Адыгея СегодняАдыгея СегодняВице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую». Голикова рассказала, что в правительстве хотят со временем поднять минимальный размер отплаты труда (МРОТ), поскольку сейчас этот показатель недостаточно высокий, сообщает издание АН.
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Накануне в программе «Познер
» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру23 июня в 01:08

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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой

Московский Комсомолец23 июня в 16:17

Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой

URA.Ru22 июня в 12:03

Голикова признала, что средняя по РФ зарплата — это мало

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Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

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Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой

Газета.Ru23 июня в 04:06

Голикова оценила среднюю заработную плату российских граждан

ИА Красная Весна22 июня в 11:02

Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход

Общественная служба новостей22 июня в 10:57
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Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

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Авто

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Политика

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Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
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Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
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Шоу-бизнес

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Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
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Губернатор Приморья проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Владивосток, 25 июня 2020, 05:45 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал 25 июня по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM вчера в 22:45
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Здоровье

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Армия и оружие

В ДНР заявили о шести случаях нарушения перемирия со стороны силовиков

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 04:48
Общество

День Петра Солнцеворота: что запрещено делать 25 июня

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Общество

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.
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Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
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Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны»

Фанат футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл потерял работу после своей акции с баннером "Жизни белых важны", сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:18
Экономика

Минфин решил отложить рассмотрение новой пенсионной системы

Минфин предложил перенести рассмотрение проекта о новой системе пенсионных накоплений.
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Общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 15:54
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Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CyberSport.ru 22 июня в 12:59
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Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
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Технологии

Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах

Чтобы компьютер или телефон работали правильно, нужно чистить cookies-файлы хотя бы раз в несколько месяцев.
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Замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения, который предполагает для начала разрешить полеты в страны СНГ.
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«Издевательство над рынком»: как маркировка обуви, таблеток и сигарет ударит по ценам в Челябинске

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Из морской звезды были выделены новые противоопухолевые вещества

Группе ученых удалось выделить из морской звезды Ceramaster patagonicus четыре новых биологически активных вещества-стероида, которые обладают противоопухолевой активностью по отношению к клеткам рака молочной железы и толстого кишечника.
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Вышел трейлер сериала «Текст. Реальность» по одноименному фильму

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Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса

На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
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Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов

Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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