с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую». Голикова рассказала, что в правительстве хотят со временем поднять минимальный размер отплаты труда (МРОТ), поскольку сейчас этот показатель недостаточно высокий, сообщает издание АН.

Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой

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