Экономика
РИА НовостиВице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году
Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.
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Вице-премьер Гордеев отчитался перед Путиным об успехах сельскохозяйственной отрасли
ТК Звездавчера в 13:41
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На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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История Победы: 75 лет назад советские войска освободили Прибалтику
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В Мехико на крупнейшей арене для корриды состоялся выставочный матча Роджера Федерера и Александра Зверева.
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Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
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Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Транспорт
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Футболисты «Сочи» и «Уфы» поделили очки в чемпионате России
ФК "Сочи", который после отставки Точилина возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Роман Березовский, набрал 14 очков и по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата России.
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Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.