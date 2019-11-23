Экономика
РИА НовостиВице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году
Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.
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Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла
Российская газета 09:29
Политика
Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ 18:59
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Известия 07:15
Фигурное катание
Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при
Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии.
Lenta.ru 16:30
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 16:55
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Финансы
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар. Так считает большинство опрошенных РБК аналитиков.
Эхо Москвы вчера в 01:30
Общество
Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Lenta.ru 17:34
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина в качестве преемника
Возглавлявший администрацию президента РФ в 1997-1998 годах Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Екатеринбурге рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.
Парламентская газета вчера в 14:28
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась в театре.
Вечерняя Москва вчера в 10:16
Авто
Опубликованы самые опасные ошибки при смене колес на авто
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Автоновости дня вчера в 22:33
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
Технологии
В Apple Music появилась бизнес-подписка для магазинов и кафе
Корпорация Apple запустила специальный тариф для своего музыкального сервиса Music — с персональными плейлистами и рекомендациями для разных сфер бизнеса.
Adindex.ru 20 ноября в 22:03
Кино
В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»
Piter.tv 14:57
Происшествия
Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде
RT на русском 19:28
Космос
«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида
Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Аргументы и Факты вчера в 14:56
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 17:38
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru 21 ноября в 18:39
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 16:43
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
RT на русском 04:31
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК вчера в 04:41
Политика
Медведев обозначил главную задачу «Единой России»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ключевая задача, которая стоит перед партией «Единая Россия», заключается в том, чтобы сохранить политическое лидерство в стране.
Экономика сегодня 05:29
Общество
В российских музеях внедрят технологию меток для защиты экспонатов
Размещение меток для обеспечения безопасности экспонатов охватит в перспективе все российские музеи, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
РИА Новости 19:12
Происшествия
Два внедорожника столкнулись в Сахалинской области
REGNUM вчера в 22:05
Единоборства
Бой Умара Нурмагомедова в Ташкенте продлился всего один раунд
Умар Нурмагомедов, выступающий в суперлегком весе, на турнире GFC в Ташкенте победил своего соперника — аргентинца Брайана Гонсалеса в первом же раунде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.
Sputnik Узбекистан 15:06
Музыка
Coldplay отказались от гастролей ради экологии
РЕН ТВ 21 ноября в 14:39