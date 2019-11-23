Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.
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Путину доложили о рекордном урожае свеклы в России

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Рекорд по сбору свёклы поставили в России

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Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

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Вице-премьер Гордеев отчитался перед Путиным об успехах сельскохозяйственной отрасли

ТК Звезда13:41
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Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
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«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

Известия 07:15
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Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии.
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Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
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Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

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Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein

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Lenta.ru 17:34
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Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

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РИА Новости 14:23
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Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Политика

Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина в качестве преемника

Возглавлявший администрацию президента РФ в 1997-1998 годах Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Екатеринбурге рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.
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Опубликованы самые опасные ошибки при смене колес на авто

Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
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Корпорация Apple запустила специальный тариф для своего музыкального сервиса Music — с персональными плейлистами и рекомендациями для разных сфер бизнеса.
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В сети появился трейлер 12-го сезона «Доктора кто»

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Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде

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«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида

Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
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Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
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Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
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Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 16:43
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Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
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Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
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Медведев обозначил главную задачу «Единой России»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ключевая задача, которая стоит перед партией «Единая Россия», заключается в том, чтобы сохранить политическое лидерство в стране.
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В российских музеях внедрят технологию меток для защиты экспонатов

Размещение меток для обеспечения безопасности экспонатов охватит в перспективе все российские музеи, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
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Два внедорожника столкнулись в Сахалинской области

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Умар Нурмагомедов, выступающий в суперлегком весе, на турнире GFC в Ташкенте победил своего соперника — аргентинца Брайана Гонсалеса в первом же раунде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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