Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Вице-премьер Гордеев отчитался перед Путиным об успехах сельскохозяйственной отрасли

ТК Звездавчера в 13:41

Россияне установили исторический рекорд – по сахарной свёкле

Фонтанка.Рувчера в 16:40

Рекорд по сбору свёклы поставили в России

News.ruвчера в 14:41

Путину доложили о рекордном урожае свеклы в России

Известиявчера в 18:46

В России на 6% вырос урожай зерна

Московский Комсомолецвчера в 12:50

Зерна в РФ собрали на 6% больше, чем в прошлом году

Интерфаксвчера в 12:12

Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

РИА Новостивчера в 12:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:09, Вашингтон
Происшествия

Число жертв ДТП с фурой в Оренбуржье возросло до шести

Газета.Ru 00:39
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Известия вчера в 22:13
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Футбол

Ван Бастен попал в скандал, связанный с нацистским приветствием

Легенда голландского футбола попал в неприятную ситуацию. Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире.
Bookmaker-ratings.ru 00:22
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 00:50
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv 22 ноября в 12:35
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Происшествия

Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

РИА Новости вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 22 ноября в 07:43
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Фигурное катание

Косторная снова обошла Загитову на Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная стала первой на Гран-при в Японии, ей уступила японская спортсменка Рика Кихира.
ФАН вчера в 11:58
Политика

Между Крымом и Турцией восстановили паромное сообщение

Русская Планета 22 ноября в 07:38
Армия и оружие

На севере Сирии возобновились бои за город Айн-Исса

Военное обозрение 01:06
Кино

В Британии выпустили руководство по съемке интимных сцен

МИР 24 вчера в 15:56
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 16:55
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Хоккей

Панарин признан 2-й звездой матча «Монреаль» — «Рейнджерс»

Газета.Ru 00:29
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru вчера в 18:00
Хоккей

«Авангард» заключил пробный контракт с нападающим Алексеем Терещенко

News.ru вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой записала видеообращение к россиянам

Мать певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте нынешнего года от остановки сердца на фоне сепсиса, Таисия записала видеообращение к россиянам.
Телепрограмма вчера в 01:06
Авто

ГАЗ продлил права на логотип редкой Волги

«Группа ГАЗ» в третий раз продлила права на товарный знак «Волга», использованный как шильдик в редчайшей ГАЗ-3111 «Волге» 1999—2004 годов.
Автоновости дня 22 ноября в 07:01
Авто

Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Продажи LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. начнутся 25 ноября.
Автоновости дня вчера в 02:06
Происшествия

Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину

Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
РИА Новости 00:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное