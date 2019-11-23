Экономика
РИА НовостиВице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году
Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы. По его словам, в 2019 году хороший урожай практически по всем культурам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 23:38, Вашингтон
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Армия и оружие
Главком ВМС США отказал Трампу в защите морпеха Галлахера
Морской пехотинец Эдвард Галлахер предстанет перед специальной комиссией, несмотря на попытки президент США Дональд Трамп защитить военного.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Политика
Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики
Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других.
Политика
Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение
Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Происшествия
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Политика
В НАТО открестились от Украины из-за России
«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Музыка
Участница шоу «Голос» из Ингушетии Рагда Ханиева прошла этап поединков
Политика
В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»
В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Технологии
Павел Дуров призывает удалить WhatsApp
Павел Дуров призывает пользователей удалить WhatsApp.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Единоборства
Опубликовано видео боя Умара Нурмагомедова против Гонсалеса
Канал FightSpace на Youtube опубликовал видео боя. Россиянин одержал досрочную победу в первом раунде, применив удушающий прием.
Наука
Ученые рассказали, как дьявольские черви выживают в недрах Земли
По словам автора исследования, профессора Американского университета в Вашингтоне Джона Брахта, Halicephalobus mephisto живут на огромной глубине в литосфере планеты, где почти полностью отсутствует кислород в воде и высокая щелочность среды.
Происшествия
Два речных теплохода сгорели в Астрахани
Как стало известно, два судна горели на общей площади 400 кв. м. Отмечается, что во время пожара теплоходы были в отстое.
Наука
Ученые назвали способ легко повысить самооценку
Политика
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Украинская провокация Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России.
Спорт
Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.