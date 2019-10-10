Политика
РИА НовостиВице-премьер Госсовета КНР планирует покинуть Вашингтон в четверг
С американской стороны в переговорах ожидаются торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Лю Хэ. "Они не достигли прогресса", - заявил источник газеты.
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с чего всё началось
По данным издания, переговоры проходили на уровне заместителей главных переговорщиков и касались сельскохозяйственной продукции и защиты интеллектуальной собственности.RT на русскомвчера в 19:43
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Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru вчера в 00:36
Политика
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости вчера в 18:20
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:19
Армия и оружие
СМИ сообщили об 11 погибших в ходе операции Турции на севере Сирии
По меньшей мере 11 человек погибли в ходе военной операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев.
РЕН ТВ вчера в 15:04
Политика
Путин призвал вновь избранных губернаторов чутко относиться к людям
Президент РФ Владимир Путин напутствовал избранных губернаторов чутко относиться к людям.
ТАСС вчера в 13:24
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:57
Футбол
«Фенербахче» ведет переговоры с «Арсеналом» об аренде Озила
Клубы уже ведут переговоры об аренде игрока, однако официальных заявлений пока что ни одна, ни другая сторона не делают.
ODDS.ru вчера в 13:22
Происшествия
Холмчанка чуть не убила сына-подростка
Утром 9 октября в Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что приемный покой ЦРБ в Холмске поступил 15-летний подросток с проникающей колото-резаной раной.
АСТВ 00:39
Экономика
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Спорт
Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
Телеканал 360° вчера в 13:32
Армия и оружие
Трамп: США разрабатывают «невероятные новые вооружения»
Специалисты в США разрабатывают «невероятные новые вооружения». Об этом, как передает RT, заявил глава США Дональд Трамп.
Сегодня.ру 08 октября в 00:16
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета вчера в 04:13
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:10
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Волейбол
Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru вчера в 04:09
Политика
В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России
В Европарламенте призывают разработать эффективную стратегию борьбы с «дезинформацией» со стороны России.
RT на русском 01:09
Авто
«АвтоВАЗ» анонсировал новую модель
Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.
Автоновости дня 08 октября в 02:06
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Общество
Кейт Миддлтон сменила цвет волос
Звездные стилисты одобрили новый имидж герцогини.
Wday.ru 00:21
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Спорт
«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»
«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер вчера в 06:19
Игры
Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го
Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики 08 октября в 08:56
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Футбол
«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
Российская газета вчера в 13:37