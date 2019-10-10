Политика

РИА НовостиРИА НовостиВице-премьер Госсовета КНР планирует покинуть Вашингтон в четверг

С американской стороны в переговорах ожидаются торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Лю Хэ. "Они не достигли прогресса", - заявил источник газеты.
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с чего всё началось
По данным
 издания, переговоры проходили на уровне заместителей главных переговорщиков и касались сельскохозяйственной продукции и защиты интеллектуальной собственности.
RT на русскомвчера в 19:43

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США и Китай снова не смогли достичь прогресса по торговому соглашению

Эхо Москвывчера в 21:04

США и Китай не достигли прогресса при подготовке торговых переговоров

Известиявчера в 20:33

СМИ: США и Китай не достигли прогресса при подготовке торговых переговоров

ТАССвчера в 20:16

СМИ: Зампред Госсовета КНР планирует покинуть Вашингтон в четверг

Московский Комсомолецвчера в 23:57

СМИ: Китай и США не достигли прогресса на торговых переговорах

Российская газетавчера в 19:56

СМИ: Представители Китая и США не достигли прогресса в переговорах

RT на русскомвчера в 19:43

Вице-премьер Госсовета КНР планирует покинуть Вашингтон в четверг

РИА Новостивчера в 19:12
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Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru вчера в 00:36
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости вчера в 18:20
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:19
Армия и оружие

СМИ сообщили об 11 погибших в ходе операции Турции на севере Сирии

По меньшей мере 11 человек погибли в ходе военной операции Турции на севере Сирии. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев.
РЕН ТВ вчера в 15:04
Политика

Путин призвал вновь избранных губернаторов чутко относиться к людям

Президент РФ Владимир Путин напутствовал избранных губернаторов чутко относиться к людям.
ТАСС вчера в 13:24
Армия и оружие

Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:57
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Футбол

«Фенербахче» ведет переговоры с «Арсеналом» об аренде Озила

Клубы уже ведут переговоры об аренде игрока, однако официальных заявлений пока что ни одна, ни другая сторона не делают.
ODDS.ru вчера в 13:22
Происшествия

Холмчанка чуть не убила сына-подростка

Утром 9 октября в Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что приемный покой ЦРБ в Холмске поступил 15-летний подросток с проникающей колото-резаной раной.
АСТВ 00:39
Экономика

Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Спорт

Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье

Телеканал 360° вчера в 13:32
Армия и оружие

Трамп: США разрабатывают «невероятные новые вооружения»

Специалисты в США разрабатывают «невероятные новые вооружения». Об этом, как передает RT, заявил глава США Дональд Трамп.
Сегодня.ру 08 октября в 00:16
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета вчера в 04:13
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:10
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Волейбол

Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru вчера в 04:09
Политика

В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России

В Европарламенте призывают разработать эффективную стратегию борьбы с «дезинформацией» со стороны России.
RT на русском 01:09
Авто

«АвтоВАЗ» анонсировал новую модель

Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.
Автоновости дня 08 октября в 02:06
Энергетика

В США пообещали падение цен на нефть

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Общество

Кейт Миддлтон сменила цвет волос

Звездные стилисты одобрили новый имидж герцогини.
Wday.ru 00:21
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Спорт

«Стыдно, пан, стыдно»: победу поляка на ЧМ назвали «самой гадкой»

«Чемпионат» рассказал о «самой гадкой» победе на чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года.
Рамблер вчера в 06:19
Игры

Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го

Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики 08 октября в 08:56
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Футбол

«Спартак» и Пилипчук не подписывали контракт

Газета.Ru вчера в 19:45
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

Российская газета вчера в 13:37
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