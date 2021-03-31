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Известия

Вице-премьер Григоренко заявил об изменении системы оплаты труда чиновников

После оптимизации госаппарата правительство займется зарплатами госслужащих, рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер Дмитрий Григоренко. Этот вопрос, по его словам, давно был на повестке кабмина, но искусственно поддерживаемые пустующие ставки препятствовали проведению такой реформы.В источнике
Известия
Pravda.Ru
Телеканал 360°
ПРАЙМ
URA.Ru
Deita.ru
News.ru
С чего всё началось

«Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%»

В результате реформы госаппарата, анонсированной премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце 2020 года, численность госслужащих в России сократилась почти на 10%. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампредседателя кабмина — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Известия17:01

Подробнее о событии

Зарплаты чиновникам будут считать по-другому

News.ru19:46

Вице-премьер Григоренко заявил об изменении системы оплаты труда чиновников

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ИА ЯСИА23:43

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