После оптимизации госаппарата правительство займется зарплатами госслужащих, рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер Дмитрий Григоренко. Этот вопрос, по его словам, давно был на повестке кабмина, но искусственно поддерживаемые пустующие ставки препятствовали проведению такой реформы.

С чего всё началось «Численность госаппарата уменьшилась почти на 10%» В результате реформы госаппарата, анонсированной премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце 2020 года, численность госслужащих в России сократилась почти на 10%. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампредседателя кабмина — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Известия 17:01