Вице-премьер России Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

Политика Украина может запросить экстрадицию россиян, задержанных в Белоруссии Правоохранительные органы Украины могут запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян, заявили в министерстве иностранных дел Украины.

Политика Бастрыкин поручил разобраться в причинах драки ульяновских депутатов Разобраться в обстоятельствах инцидента с дракой депутатов законодательного собрания Ульяновской области поручил своим подчиненным председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает официальный сайт Следкома. 210

Общество Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов. 459

Политика Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации. 1,5K

Политика Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования. 2

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2K

Происшествия Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП. 2K

Шоу-бизнес Дарья Мороз примерила образ длинноволосой брюнетки На своей странице в Instagram Дарья Мороз опубликовала новое фото, на котором предстала в новом имидже. 1

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней. 45

Экономика Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. 1K

Общество Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года. 1

Энергетика Польша рекордно заработала на «Газпроме» Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,8K

Происшествия Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, подозреваемого в пособничестве в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда. 48