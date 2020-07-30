Общество
ИзвестияВице-премьер Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ
Вице-премьер России Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».
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Политика
Украина может запросить экстрадицию россиян, задержанных в Белоруссии
Правоохранительные органы Украины могут запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян, заявили в министерстве иностранных дел Украины.
Реальное время 05:03
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тысячи военнослужащих
Моя Москва.онлайн вчера в 11:15
Политика
Бастрыкин поручил разобраться в причинах драки ульяновских депутатов
Разобраться в обстоятельствах инцидента с дракой депутатов законодательного собрания Ульяновской области поручил своим подчиненным председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает официальный сайт Следкома.
Российская газета 04:53
Финансы
Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля.
ТАСС 03:24
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Политика
Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
Армия и оружие
Найден способ повысить ударную мощь российских танков
Подольский ЦНИИТочмаш запатентовал устройство, повышающее пробивную способность подкалиберных снарядов к танковым пушкам.
Российская газета 05:00
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Футбол
Дзюба продлил контракт с «Зенитом»
Коммерсантъ 03:57
Культура
«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия
Лучшим сериалом XXI века признали "Игру престолов".
Piter.tv 04:27
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество
Семья Сергея Фургала начала сбор средств на оплату адвокатов
Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начала сбор средств на оплату услуг адвокатов.
Znak.com 02:15
Шоу-бизнес
Дарья Мороз примерила образ длинноволосой брюнетки
На своей странице в Instagram Дарья Мороз опубликовала новое фото, на котором предстала в новом имидже.
Народные новости вчера в 13:56
Общество
В Кемерово разрушилась часть монумента, открытого несколько дней назад
Композиция, открытая всего несколько дней назад, состоит из стеклянных панелей, на которых размещены фотографии 2087 кузбассовцев-участников боевых действий.
Общественное телевидение России 03:53
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Газета.Ru 03:40
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Общество
Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Происшествия
Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, подозреваемого в пособничестве в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 04:47
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса
В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 03:46
Кино
В сети появились первые кадры приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Издание Collider опубликовала первые кадры долгожданного приквела «Пролетая над гнездом кукушки» под названием «Сестра Рэтчед».
Playboyrussia.com 04:15
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04