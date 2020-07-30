Политика
ИзвестияВице-премьер Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ
Вице-премьер России Марат Хуснуллин намерен вплотную заняться проблемами ЖКХ. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».
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Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru вчера в 03:16
Политика
Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии
После задержания ЧВК Вагнера в Белоруссии Пригожину посоветовали обратиться к психиатру Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД.
Национальная служба новостей вчера в 14:14
Армия и оружие
Действия Су-30МКИ и Rafale позволят противостоять возможному налёту китайских J-20 - индийский маршал
Военное обозрение 00:32
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском вчера в 10:07
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Общество
В России определили срок гибели коронавируса в воде
Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:51
Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили 28 июля в 23:11
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 28 июля в 18:13
Здоровье
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 28 июля в 01:52
Политика
Постпред РФ в Вене: ФРГ только выиграет от вывода американских военных
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия, вероятно, выиграет из-за вывода контингента США из страны.
Газета.Ru 00:16
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Особое мнение: Константин Сонин
Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.
Эхо Москвы вчера в 12:48
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Безработным сохранят повышенные пособия, а на каждого ребенка в семье выплатят по 3 000 рублей.
Evo-rus.com 27 июля в 02:35
Экономика
Названа примерная цена проездного после транспортной реформы в Екатеринбурге, Челябинске и Перми
Напомним, Екатеринбург уже закупил 57 больших "газовых" автобусов, они должны выйти на линии в текущем году.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:16
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК вчера в 15:38
Здоровье
Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы
Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:49
Хоккей
Два гола Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»
Встреча завершилась со счетом 5:0. Стоит отметить, что россиянин Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
Газета.Ru вчера в 16:07
Культура
Итоги уик-энда 23 - 26 июля в кинопрокате России и СНГ: Сборы выросли на 24%, лучшим остаётся «Мой шпион»
Количество сеансов выросло на 5% (580 против 554 неделю назад), а кассовые сборы упали на 17%.
Кинобизнес сегодня 28 июля в 13:32
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com вчера в 14:24
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Известия 28 июля в 06:07
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Здоровье
В Улан-Удэ ужесточают контроль за масочным режимом
Работников офисов теперь просят носить маски в коридорах В Улан-Удэ усиливают контроль за ношением защитных масок.
Байкал-Daily вчера в 21:55
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru вчера в 21:35
Кино
В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»
В ходе конференции, которая состоялась в рамках фестиваля Comic-Con, проходящего в Сан-Диего, авторы сериала «Ходячие мертвецы» сообщили, что продолжение зомби-проекта переносится на будущий год.
Подмосковье Сегодня вчера в 09:05
Здоровье
В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей
Минздрав России планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований.
РИА Новости вчера в 20:15
Кино
Кинокомпания Marvel снимет фильм про «умного» Халка
NewInform вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде
Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru вчера в 09:42