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Вице-премьер Новак заявил, что Россия начала продавать нефть ряду новых покупателей

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что страна начала продажу нефти новым покупателям, включая азиатские государства, сообщает ТАСС.
Газета.Ru
Новак добавил, что Россия рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти.
RT на русском
Правительство России отметило увеличение числа стран, закупающих российскую нефть в начале мая по сравнению с апрельскими показателями, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Инфо24
«Расширение трубопровода в Китай ВСТО — один из вариантов, как и строительство новых портовых мощностей», — подытожил он.
URA.Ru

Подробнее о событии

Новак: Россия начала продавать нефть новым покупателям
Российская газета05:34
Новак заявил об увеличении числа новых покупателей российской нефти
Московский Комсомолец05:20
Новак: Россия нашла новых покупателей нефти
Говорит Москва04:59
Министр Новак заявил о новых рынках сбыта российской нефти
URA.Ru05:13
Новак: Россия уже начала продавать нефть ряду новых покупателей
RT на русском05:05
Вице-премьер Новак заявил, что Россия начала продавать нефть ряду новых покупателей
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Новак: кабмин отмечает увеличение числа новых покупателей нефти из РФ
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