Газета.RuВице-премьер Новак заявил, что Россия начала продавать нефть ряду новых покупателейВице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что страна начала продажу нефти новым покупателям, включая азиатские государства, сообщает ТАСС.Газета.RuНовак добавил, что Россия рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти.RT на русскомПравительство России отметило увеличение числа стран, закупающих российскую нефть в начале мая по сравнению с апрельскими показателями, сообщил вице-премьер Александр Новак.Инфо24«Расширение трубопровода в Китай ВСТО — один из вариантов, как и строительство новых портовых мощностей», — подытожил он.URA.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНовак: Россия начала продавать нефть новым покупателямРоссийская газета05:34Новак заявил об увеличении числа новых покупателей российской нефтиМосковский Комсомолец05:20Новак: Россия нашла новых покупателей нефтиГоворит Москва04:59Министр Новак заявил о новых рынках сбыта российской нефтиURA.Ru05:13Новак: Россия уже начала продавать нефть ряду новых покупателейRT на русском05:05Вице-премьер Новак заявил, что Россия начала продавать нефть ряду новых покупателейГазета.Ru05:14Новак: кабмин отмечает увеличение числа новых покупателей нефти из РФРЕН ТВ04:41Показать ещёОценить94Поделиться