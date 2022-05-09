Будьте в Плюсе

Вице-премьер Новак заявил об увеличении поставок нефти России на рынки АТР

Российские нефтяные компании ищут новые направления для поставок нефти.
Lenta.ru
Новак добавил, что Россия рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти.
RT на русском
В частности, экспорт нефти вырос в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
РИАМО
В частности, обсуждается расширение нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан для увеличения поставок энергоресурса в Китай.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Вице-премьер Новак заявил, что Россия начала продавать нефть ряду новых покупателей
Газета.Ru05:14
Новак: Россия рассчитывает на увеличение добычи нефти в мае по сравнению с апрелем
ТАСС05:07
Самое цитируемое
Вице-премьер Новак: российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТР
РИА Новости07:52
Новак рассказал о новых покупателях российской нефти из Азии
Коммерсантъ05:58
Вице-премьер Новак: российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТР
Известия09:19
Министр Новак заявил о новых рынках сбыта российской нефти
URA.Ru05:13
Новак: Россия уже начала продавать нефть ряду новых покупателей
RT на русском05:05
Новак: кабмин отмечает увеличение числа новых покупателей нефти из РФ
РЕН ТВ04:41

Интересное

Президент Зеленский прикрепил фото украинского военного с эмблемой СС к публикации о 9 мая

Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова" на форме.
РИА Новости08:52

Сенатор Пушков заявил о подготовке КНР к «высококонфликтному» XXI веку

Российский сенатор Алексей Пушков сделал заявление о том, что КНР готовится к «высококонфликтному» XXI веку, причем источник данной конфликтности находится не на Востоке.
FBM.ru22:44

Путин принял участие в акции «Бессмертный полк» в Москве

Президент России Владимир Путин в шестой раз принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве. Трансляцию вел РБК.
РБК09:37

МИД Польши заявил, что осознает серьезность ситуации с нападением на посла России

МИД Польши "осознает серьезность ситуации" с нападением на посла России Сергея Андреева, заявил журналистам пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.
РИА Новости08:40

Глава МВД Польши заявил, что с пониманием относится к эмоциям напавших на посла РФ

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский оправдал нападение на посла России в республике Сергея Андреева событиями на Украине.
ТАСС09:05

Главу МИД Германии Бербок забросали яйцами на митинге в Вуппертале

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок забросали яйцами во время предвыборного митинга в Вуппертале на западе страны, сообщает Das Erste.
РИА Новости07:52

Путин поручил создать рабочую группу по выработке механизмов валютного регулирования

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая займётся выработкой новых механизмов в валютном регулировании и международных расчётах.
RT на русском09:25

Латвия запретила въезд в страну Киркорову, Петросяну, Винокуру и Винер-Усмановой

Латвия на неопределенный срок запретила въезд Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру и Ирине Винер-Усмановой, сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
РИА Новости08:18

Компания ZTE представила флагманский смартфон Axon 40 Ultra

Устройство под названием ZTE Axon 40 Ultra может похвастаться топовым процессором от Qualcomm, продвинутыми камерами и экраном без вырезов.
Superplanshet.ru07:10