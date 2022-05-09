Lenta.ruВице-премьер Новак заявил об увеличении поставок нефти России на рынки АТРРоссийские нефтяные компании ищут новые направления для поставок нефти.Lenta.ruНовак добавил, что Россия рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти.RT на русскомВ частности, экспорт нефти вырос в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.РИАМОВ частности, обсуждается расширение нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан для увеличения поставок энергоресурса в Китай.КоммерсантъЧитать далееСвернутьNeva.TodayNeva.TodayВечерняя МоскваGazeta.SPbМолваГазета.RuИА Красная ВеснаПрофильFaktologiaYakutsk.ruПодробнее о событииВице-премьер Новак заявил, что Россия начала продавать нефть ряду новых покупателейГазета.Ru05:14Новак: Россия рассчитывает на увеличение добычи нефти в мае по сравнению с апрелемТАСС05:07Самое цитируемоеВице-премьер Новак: российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТРРИА Новости07:52Новак рассказал о новых покупателях российской нефти из АзииКоммерсантъ05:58Вице-премьер Новак: российские нефтяные компании увеличивают поставки в АТРИзвестия09:19Министр Новак заявил о новых рынках сбыта российской нефтиURA.Ru05:13Новак: Россия уже начала продавать нефть ряду новых покупателейRT на русском05:05Новак: кабмин отмечает увеличение числа новых покупателей нефти из РФРЕН ТВ04:41Показать ещёОценить2KПоделиться