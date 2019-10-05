Вице-премьер России Юрий Борисов встретится в субботу в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом рассказали в аппарате зампреда российского правительства. По данным представителей аппарата, Борисов уже прибыл в Каракас.

Вице-премьер РФ Борисов встретится с Мадуро в Каракасе

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