Политика
ИзвестияВице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в аппарате зампреда правительства РФ. «Запланирована встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:14, Ашберн
Политика
Стало известно о новых фактах давления Вашингтона на Зеленского
Собеседники издания не знают, призывал ли Перри возобновить расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, однако, по их данным, он играл активную роль в составлении рекомендаций Вашингтона касательно кадровых решений в новом украинском правительстве.
Lenta.ru 13:26
Общество
Тарасова и Аронофски появились на кинофестивале, обнявшись
Интрига разъяснилась: накануне на Сан-Себастьянском кинофестивале, обнявшись, на красную дорожку вышли вместе 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и прославленный американский режиссер – 50-летний Даррен Аронофски.
Вести.Ru вчера в 08:04
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября
Общий фон недели с 7 по 13 октября будет связан с постоянной сменой настроений, планов и выводов.
Пятый канал 10:00
Происшествия
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке сопровождался скандалами
В Новокузнецке состоялся концерт Ольги Бузовой. Поклонники остались довольны выступлением.
Вести Кузбасс 03 октября в 01:17
Армия и оружие
СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией
Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ вчера в 14:26
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
REGNUM вчера в 07:53
Армия и оружие
В Китае оценили преимущества танка Т-14 Армата перед M1 Abrams
Дополнительно журналисты отметили, что в защите башни танка используется легированная сталь 44С-св-Ш, которая уменьшает толщину конструкции на 15%, масса при этом уменьшается на сотни килограммов.
Красная весна 19:17
Здоровье
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия 19:05
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК 14:49
Кино
Федор Бондарчук привел на презентацию «Вторжения» внучек
Вокруг ТВ 15:30
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь вчера в 15:41
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 14:29
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Происшествия
Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье
В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Lenta.ru 19:05
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Шоу-бизнес
Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой
Испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас показал подросшего сына Николаса, рожденного в отношениях с российской экс-теннисисткой Анной Курниковой.
Газета.Ru вчера в 07:46
Технологии
В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения
«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».
БИЗНЕС Online вчера в 09:36
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Армия и оружие
Военный парад в Китае: США назвали Пекин ракетной сверхдержавой - мощные кадры
Эксперты были впечатлены мероприятием, назвав его демонстрацией превращения страны в ракетную сверхдержаву.
Российский Диалог 03 октября в 08:20
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 03 октября в 16:45
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Армия и оружие
Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры
Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.
Комсомольская правда 03 октября в 19:56
Гаджеты
Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября
Samsung с 4 по 7 октября будет принимать заявки на предзаказ первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России.
Коммерсантъ 03 октября в 04:30
Политика
Вице-премьер Гордеев предложил создать «зерновую ОПЕК»
Крупнейшим странам-производителям зерна целесообразно создать объединение, похожее на Организацию государств-экспортеров нефти (ОПЕК), рассказали 5 октября в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.
Известия 18:02
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Политика
Украина намерена согласовать с Россией закон о статусе Донбасса
Глава комитета Верховной рады по иностранным делам, депутат фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что проект закона об особом статусе Донбасса планируется согласовать с Россией, сообщает телеканал «112 Украина».
Ридус вчера в 04:18