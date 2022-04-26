Будьте в Плюсе

Вице-премьер России Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на рынке вторичного жилья

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что меры поддержки рынка жилья могут распространить на вторичный рынок недвижимости.
Lenta.ru
По словам Хуснуллина, в прошлом году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках по стране в среднем составил 27%.
РБК
Хуснуллин пояснил, что часто люди покупают квартиры в новостройках, продавая другую недвижимость.
Телеканал 360°
В то же время минимальные ставки по ипотеке на вторичном рынке в крупнейших банках на 1 апреля, по данным Frank RG, составляли от 13,8 до 27,6%.
РБК

Подробнее о событии

Хуснуллин допустил, что льготную ипотеку расширят на вторичное жильё
Life.ru18:07
Хуснуллин не исключил поддержку на рынке вторичного жилья
РБК17:00
Самое цитируемое
Льготную ипотеку в России могут распространить и на вторичное жилье
Московский Комсомолец17:33
РБК: вице-премьер Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на рынке вторичного жилья
Телеканал 360°17:45
Хуснуллин не исключил распространения льготной ипотеки на рынок вторичного жилья
Фонтанка.Ру17:38
Вице-премьер России Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на рынке вторичного жилья
Lenta.ru17:50

Интересное

При стрельбе в детском саду под Ульяновском погибли 5-летний мальчик и 6-летняя девочка

В Ульяновской области во время стрельбы в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма погибли пятилетний мальчик и шестилетняя девочка.
Lenta.ruвчера в 06:30

В Минобороны России заявили, что Великобритания не может помешать ответным ударам по Киеву

В Минобороны России назвали заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по российской территории провокацией.
РИА Новостивчера в 10:13

Минобороны Британии заявило, что поставит Украине ракеты Brimstone

Британия через несколько недель сможет поставить Украине ракеты Brimstone, заявил замминистра обороны Джеймс Хиппи.
RT на русскомвчера в 16:55

Симоньян назвала Галкина геем из-за его слов про российскую армию

Глава российского телеканала RT, медиаменеджер Маргарита Симоньян в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что считает геем известного шоумена Максима Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми.
News.ru17:27

ООН: Путин согласился на участие Красного Креста в эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе

Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша на привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
РБКвчера в 15:11

Госдеп США объявил награду до $10 млн за информацию о шести предполагаемых сотрудниках ГРУ

Власти США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых «российских разведчиках», сотрудниках Главного разведуправления России (ГРУ), которые подозреваются в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса NotPetya.
Lenta.ru17:33

SANA: ПВО Сирии отражает атаку Израиля в небе над Дамаском

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что ПВО САР противостоит израильской атаке над Дамаском.
RT на русском18:07

РВ: Армия ВС России уничтожила бронетехнику боевиков ВСУ

ВС РФ наносят удары по военным складам, технике и укрепрайонам боевиков. Авторы портала "Русская Весна" представили кадры атаки ВС РФ.
ГЛАС.RU17:23

«Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию с 27 апреля

«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Болгарии.
Коммерсантъвчера в 15:51

Renault передаст долю в своем заводе правительству Москвы

Французский автомобильный концерн Renault передаст долю в своем московском заводе ЗАО «Рено Россия» (бывший «Автофрамос») в пользу Москвы, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
РБК17:06