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РИА Новости
РИА Новости

Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". "Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!" - написал Хуснуллин в Twitter.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Вице-премьер России рассказал о сделанной прививке от коронавируса

Российская газета20:16
РИА Новости

Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

РИА Новости19:15
РБК

Российский вице-премьер сделал прививку от коронавируса

РБК18:42
ТАСС

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

ТАСС18:40
Газета.Ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

Газета.Ru18:26
Lenta.ru

Вице-премьер России сделал прививку от коронавируса

Lenta.ru18:24
Коммерсантъ

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Коммерсантъ18:20

РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси

По словам собеседника агентства, версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к инциденту с «вагнеровцами» получает всё больше подтверждений по результатам работы с вернувшимися на родину россиянами.
Мир новостейвчера в 10:09
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Сотрудников приморского Минпромторга заподозрили во взятках

Как установлено в ходе следствия, с 2018 по 2020 годы одно из должностных лиц Минпромторга через группу посредников получало деньги от различных юридических лиц за решения о продлении и выдаче лицензий на продажу алкоголя, в также за то, что не принимало меры по привлечению к административной ответственности предпринимателей, совершивших нарушения в сфере реализации алкоголя.
Российская газета21:34
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Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", по его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту.
РИА Новостивчера в 15:15
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«Наполи» может заменить Кулибали Джикией

Четвертьфиналист Лиги чемпионов сезона-2019/20 рассматривает возможность заключить контракт с защитником московского «Спартака» из-за предполагаемого трансфера Калиду Кулибали в «Манчестер Сити».
ODDS.ruвчера в 05:41

ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода

Утром в среду, 19 августа, у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) сотрудники ОМОНа разгоняли участников акции протеста — сотрудников предприятия, пришедших их поддержать коллег с Минского моторного завода и активистов поддержки, сообщает Tut.by.
РБКвчера в 03:13
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