Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
Смотрите также
Татьяна Навка не выйдет на лёд в новом сезоне шоу «Ледниковый период»
Скорлупа кешью может восстанавливать поврежденные нервные волокна
Танки армии Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
SpaceX вывела на орбиту 58 новых спутников Starlink
РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки
Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
Дочь Леры Кудрявцевой сделала свою первую фотографию
Лоуренс Фишборн объяснил свое отсутствие в «Матрице 4»
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Вакцину от коронавируса испытывали на курском губернаторе
Глава Минздрава Белоруссии ответил на призывы врачей к забастовкам
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Помощник Лукашенко оценил ущерб от протестов в Белоруссии в $500 млн
ОМОН разогнал протестующих у Минского тракторного завода
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Оппозиционный совет Белоруссии избрал в президиум семь человек
Жириновский рассказал о пари про вхождение Белоруссии в состав России
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". "Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!" - написал Хуснуллин в Twitter.В источнике
Подробнее о событии