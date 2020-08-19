Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
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Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". "Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!" - написал Хуснуллин в Twitter.В источнике
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