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РИА Новости
РИА Новости

Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". "Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!" - написал Хуснуллин в Twitter.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Вице-премьер России рассказал о сделанной прививке от коронавируса

Российская газета20:16
РИА Новости

Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

РИА Новости19:15
Lenta.ru

Вице-премьер России сделал прививку от коронавируса

Lenta.ru18:24
ТАСС

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

ТАСС18:40
Газета.Ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

Газета.Ru18:26
РБК

Российский вице-премьер сделал прививку от коронавируса

РБК18:42
Коммерсантъ

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Коммерсантъ18:20

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