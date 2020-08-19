Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". "Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!" - написал Хуснуллин в Twitter.