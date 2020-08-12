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Ведомости
Ведомости

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на новый коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Трутнева. «Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат», — указано в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Анализы на наличие коронавируса COVID-19, сданные заместителем председателя правительства Юрием Трутневым накануне рабочей поездки премьер-министра на Дальний Восток, показали положительный результат.
Коммерсантъвчера в 14:30
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ТАСС

У Юрия Трутнева диагностировали коронавирус

ТАССвчера в 15:58
RT на русском

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

RT на русскомвчера в 15:01
Комсомольская правда

Коронавирус у Юрия Трутнева: что известно о состоянии здоровья вице-премьера России

Комсомольская правдавчера в 15:29
РИА Новости

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 15:03
РБК

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

РБКвчера в 15:40
Известия

У полпреда президента на Дальнем Востоке Трутнева выявили COVID-19

Известиявчера в 14:52
Коммерсантъ

Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 14:30

Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении
REGNUMвчера в 14:47
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В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБКвчера в 06:56
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В Москве задержали нескольких протестующих у посольства Белоруссии

Ранее сообщалось, что несколько десятков человек в четвертый раз собрались у посольства Белоруссии в Москве, протестуя против оглашенных итогов выборов главы государства в республике.
Интерфаксвчера в 14:29
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Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов.
РБК17:10
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Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новостивчера в 07:10
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Автовладельцев в РФ ждут три нововведения с 1 сентября 2020 года

Уже осенью этого года российских автомобилистов ждет несколько важных изменения: поменяются тарифы ОСАГО, вернется обязательный техосмотр, а сотрудники ГИБДД смогут диагностировать «подозрительные» машины прямо на дороге.
Тарантас Ньюсвчера в 06:40
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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