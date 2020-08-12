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Ведомости
Ведомости

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на новый коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Трутнева. «Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат», — указано в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Анализы на наличие коронавируса COVID-19, сданные заместителем председателя правительства Юрием Трутневым накануне рабочей поездки премьер-министра на Дальний Восток, показали положительный результат.
Коммерсантъ14:30
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ТАСС

У Юрия Трутнева диагностировали коронавирус

ТАСС15:58
РБК

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

РБК15:40
НТВ

Вице-премьер Трутнев заразился коронавирусом

НТВ15:01
RT на русском

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

RT на русском15:01
РИА Новости

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новости15:03
Известия

У полпреда президента на Дальнем Востоке Трутнева выявили COVID-19

Известия14:52
Коммерсантъ

Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Коммерсантъ14:30

Минздрав Украины отреагировал на регистрацию в России вакцины от COVID

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина от коронавируса, которая была зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире, еще не прошла третью фазу клинических испытаний.
Минздрав Украины отреагировал на регистрацию в России вакцины от COVID
Известия09:00
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Порошенко выступил против Лукашенко

Порошенко призвал действующего президента Александра Лукашенко прекратить насилие, освободить политзаключенных, обеспечить диалог с обществом и объявить о проведении досрочных президентских выборов с участием международных наблюдателей.
Lenta.ru13:08
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«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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Американские СМИ назвали членство Украины в НАТО неосуществимым

Вступление Украины в НАТО является неосуществимым, Запад должен отказаться от этой идеи и признать нейтралитет республики, говорится в докладе вашингтонского аналитического центра Defense Priorities («Приоритеты обороны»).
Взгляд.ру13:33
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Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.
РИА Новости09:25
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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«СберМобайл» открыл бесплатный доступ к социально значимым сайтам

До "Сбермобайла" в эксперименте, который направлен на обеспечение бесплатным доступом россиян к социально значимым отечественным интернет-сервисам, участвовали только в сетях домашнего интернета.
ПРАЙМ07:21
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