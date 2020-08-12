Гендиректор «Рубина»: Судья спровоцировал Слуцкого

Сайманов заявил, что «Рубин» отправил письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи и главе проекта VAR Леониду Калошину с просьбой объяснить судейство в матче с «Локомотивом» (0:2). Однако ответа на него не пришло, в отличие от приглашения Леониду Слуцкому на заседание КДК за жесткую критику арбитров.