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Ведомости
Ведомости

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на новый коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Трутнева. «Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат», — указано в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Анализы на наличие коронавируса COVID-19, сданные заместителем председателя правительства Юрием Трутневым накануне рабочей поездки премьер-министра на Дальний Восток, показали положительный результат.
Коммерсантъвчера в 14:30
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ТАСС

У Юрия Трутнева диагностировали коронавирус

ТАССвчера в 15:58
Коммерсантъ

Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 14:30
Комсомольская правда

Коронавирус у Юрия Трутнева: что известно о состоянии здоровья вице-премьера России

Комсомольская правдавчера в 15:29
РИА Новости

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на COVID-19

РИА Новостивчера в 15:03
RT на русском

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

RT на русскомвчера в 15:01
Известия

У полпреда президента на Дальнем Востоке Трутнева выявили COVID-19

Известиявчера в 14:52
РБК

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

РБКвчера в 15:40

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Гендиректор «Рубина»: Судья спровоцировал Слуцкого

Сайманов заявил, что «Рубин» отправил письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи и главе проекта VAR Леониду Калошину с просьбой объяснить судейство в матче с «Локомотивом» (0:2). Однако ответа на него не пришло, в отличие от приглашения Леониду Слуцкому на заседание КДК за жесткую критику арбитров.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 06:23

«Исполнять преступные приказы не намерен». Участковый из Беларуси призвал коллег прекратить насилие против граждан

Белорусский участковый записал видеообращение к коллегам с призывом прекратить насилие по отношению к безоружным гражданам и «быть с народом».
Дождьвчера в 16:19

Байден выбрал сенатора от Калифорнии кандидатом в вице-президенты США

На своей странице в соцести Twitter кандидат от демократов на президентских выборах в Соединенных Штатах в этом году Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в свои вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.
RuNews24.ruвчера в 18:25
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Ученые из США указали на новую технологию создания детей

По словам доцента кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, медицинские технологии приближаются к созданию метода искусственного воспроизводства людей, которые позволят клонировать умерших знаменитостей и создавать «дизайнерских детей» Ученый отмечает, что наука очень близка к получению из человеческих стволовых клеток жизнеспособных сперматозоидов.
МедиаПотоквчера в 07:10
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