Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ведомости
Ведомости

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на новый коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Трутнева. «Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат», — указано в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Анализы на наличие коронавируса COVID-19, сданные заместителем председателя правительства Юрием Трутневым накануне рабочей поездки премьер-министра на Дальний Восток, показали положительный результат.
Коммерсантъвчера в 14:30
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Юрий Трутнев, возможно, заразился коронавирусом

Эхо Москвы18:14
Известия

У полпреда президента на Дальнем Востоке Трутнева выявили COVID-19

Известиявчера в 14:52
Комсомольская правда

Коронавирус у Юрия Трутнева: что известно о состоянии здоровья вице-премьера России

Комсомольская правдавчера в 15:29
URA.Ru

Вице-премьер РФ Трутнев заразился коронавирусом

URA.Ruвчера в 15:04
RT на русском

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

RT на русскомвчера в 15:01
ТАСС

У Юрия Трутнева диагностировали коронавирус

ТАССвчера в 15:58
Коммерсантъ

Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 14:30

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
168

Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 7 августа, сократились на 4,5 млн баррелей — до 514,1 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Serviceвчера в 10:54
6

Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.
Вести.Ruвчера в 16:25
38