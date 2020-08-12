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Ведомости
Ведомости

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на новый коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Трутнева. «Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат», — указано в сообщении.В источнике
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Коммерсантъ

Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Анализы на наличие коронавируса COVID-19, сданные заместителем председателя правительства Юрием Трутневым накануне рабочей поездки премьер-министра на Дальний Восток, показали положительный результат.
Коммерсантъвчера в 14:30
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Известия

Коронавирус выявили у полпреда президента на Дальнем Востоке Трутнева

Известия23:09
ТАСС

У Юрия Трутнева диагностировали коронавирус

ТАССвчера в 15:58
Коммерсантъ

Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 14:30
Комсомольская правда

Коронавирус у Юрия Трутнева: что известно о состоянии здоровья вице-премьера России

Комсомольская правдавчера в 15:29
РИА Новости

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на COVID-19

РИА Новостивчера в 15:03
RT на русском

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

RT на русскомвчера в 15:01
РБК

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

РБКвчера в 15:40

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,6K

Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске "слетелись" "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.
РИА Новости20:34
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Глава государства подчеркнул, что на текущий момент основными задачами властей являются защита конституционного строя, обеспечение безопасности граждан и нормального функционирования государственных органов управления.
Военное деловчера в 09:02
1,1K

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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РФС признал назначение второго пенальти в ворота «Спартака» ошибочным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) назвала решение арбитра Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского "Спартака" в матче 1 тура чемпионата России с "Сочи" ошибочным.
Московский Комсомолецвчера в 09:22
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