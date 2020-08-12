Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске "слетелись" "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с протестующими в Белоруссии.