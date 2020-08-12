Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус
Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на новый коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Трутнева. «Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат», — указано в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
Анализы на наличие коронавируса COVID-19, сданные заместителем председателя правительства Юрием Трутневым накануне рабочей поездки премьер-министра на Дальний Восток, показали положительный результат.
Коммерсантъвчера в 14:30
Подробнее о событии
Коронавирус у Юрия Трутнева: что известно о состоянии здоровья вице-премьера России
Комсомольская правдавчера в 15:29