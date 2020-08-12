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Ведомости
Ведомости

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на новый коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Трутнева. «Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат», — указано в сообщении.В источнике
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Коммерсантъ

Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Анализы на наличие коронавируса COVID-19, сданные заместителем председателя правительства Юрием Трутневым накануне рабочей поездки премьер-министра на Дальний Восток, показали положительный результат.
Коммерсантъвчера в 14:30
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Известия

Коронавирус выявили у полпреда президента на Дальнем Востоке Трутнева

Известия23:09
Коммерсантъ

Вице-премьер Трутнев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 14:30
РБК

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

РБКвчера в 15:40
РИА Новости

Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на COVID-19

РИА Новостивчера в 15:03
RT на русском

Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

RT на русскомвчера в 15:01
ТАСС

У Юрия Трутнева диагностировали коронавирус

ТАССвчера в 15:58
Московский Комсомолец

Вице-премьер Трутнев получил положительный тест на коронавирус

Московский Комсомолецвчера в 14:58

«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
Evo-rus.comвчера в 07:32
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В Омске в ближайшее время могут заработать кафе и рестораны

На место омских кафе и ресторанов придут сети питания транснациональных компаний, такие как KFC и McDonald' s. Добавим, что при условии благоприятной эпидемиологической обстановки с 19 августа могут открыться детские спортивные школы, бассейны, стадионы и ледовые дворцы.
Om1.ru22:45
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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Киев подготовил концепцию правосудия для Крыма и Донбасса

С целью преодоления юридических моментов конфликта на Донбассе в 2019 году по распоряжению президента Украины Зеленского была создана группа, которая представила сегодня «концепцию правосудия переходного времени».
ИА Красная Веснавчера в 15:23
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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