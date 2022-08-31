США обещали первому президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО на Восток, его ошибкой было непонимание того, что следующий президент Штатов может отказаться от обещаний предыдущего, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов США Пол Робертс.
В интервью Deutschlandfunk Хабек уточнил: чтобы получить компенсацию, компания-импортер должна участвовать в обеспечении энергетической безопасности Германии, то есть не только компенсировать недостающие объемы российского газа, но и делать это в достаточной пропорции.
Запуск космического корабля Orion с помощью ракеты-носителя Space Launch System (SLS) к Луне в рамках американской миссии "Артемида-1" планируется на 3 сентября, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Воевавший на стороне Киева британский наемник Джош Гриффитс в интервью местному порталу SurreyLive рассказал, что получил ранение при минометном обстреле на Украине и чуть не погиб, но уже вернулся домой.