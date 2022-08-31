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Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев может вступить в НАТО до конца спецоперации

Киев может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации, заявила
 в беседе с "Европейской правдой" вице-премьер Ольга Стефанишина.
РИА Новости
Верховная рада в декабре 2014 года законодательно оформила отказ от внеблокового статуса Украины.
РИА Новости
В феврале 2019 года парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и НАТО.
РИА Новости
В Вашингтоне неоднократно заявляли, что сейчас вступление Украины в Североатлантический альянс не рассматривается.
Евразия Daily

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Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев может вступить в НАТО до конца СВО
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Украина заявила о возможности вступить в НАТО до завершения спецоперации
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Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев может вступить в НАТО до конца спецоперации
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Вице-премьер Украины Стефанишина допустила вступление Киева в НАТО до конца спецоперации
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