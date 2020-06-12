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Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения. Об этом он заявил в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.
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Алексей Резников
Я абсолютно поддерживаю выводы относительно никчемности в плане оценки международно-правового договора минских соглашений. Это политические договоренности, это бы не имело ни одного подтверждения, легитимизации ни парламентом Украины.
— Алексей Резников, украинский политикИА Красная Весна 12:40

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