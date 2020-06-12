Я абсолютно поддерживаю выводы относительно никчемности в плане оценки международно-правового договора минских соглашений. Это политические договоренности, это бы не имело ни одного подтверждения, легитимизации ни парламентом Украины.

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