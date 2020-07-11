Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Главком».

Шоу-бизнес Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. 25

Футбол Селюк прокомментировал возможный приход Сёмина в «Спартак» Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость о том, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прилетел рейсом Аэрофлота в Сочи, где местная команда сыграет против «Спартака» в рамках 28-го тура чемпионата России.

Футбол Источник: Карпин и президент «Ростова» могут покинуть клуб Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин покинут клуб, сообщает Metaratings.ru.

Происшествия Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. 370

Происшествия В Челябинской области ураган повредил машины отдыхающих В Челябинской области уже есть первые жертвы объявленного штормового предупреждения: в районе озера Увильды ураган повали берёзы на припаркованные машины отдыхающих, сообщает ural-meridian.ru.По словам очевидцев, перед ураганом деревья сначала качались из стороны в сторону. 5

Политика Кремль отрицает установление неосталинизма в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который обвинил власти в установлении неосталинизма в стране. 197

Происшествия При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. 10

Армия и оружие Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем «Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны. 281

Политика Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. 1,8K

Футбол Орлов сравнил «Спартак» Карреры и «Зенит» Семака Известный телекомментатор Геннадий Орлов сравнил двух тренеров — Массимо Карреру и Сергея Семака.

Космос SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink. 3

Здоровье Число заразившихся коронавирусом в России достигло 720 тысяч По оценкам ТАСС, суточный рост числа заболевших в России пять дней не превышает 0,9%. Число выздоровевших превысило 69% от общего числа случаев заражения коронавирусом в стране.

Происшествия Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.

Общество В Петербурге из-за непогоды закрыли парки Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству. 5