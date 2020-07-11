Политика

РБКРБКВице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Главком».
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Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

РБК09:39

На Украине назвали срок безопасной реинтеграции Донбасса

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В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»

REGNUM03:34

В Киеве назвали примерный срок «реинтеграции Донбасса»

Газета.Ru07:54

В Киеве назвали сроки безопасной реинтеграции Донбасса в состав Украины

РИА Новости06:11

Украина назвала срок возвращения Донбасса

Lenta.ru05:12

Украинские власти оценили сроки бескровного возвращения Донбасса

Телеканал 360°07:10
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Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента

Lenta.ru 09:00
Футбол

Селюк прокомментировал возможный приход Сёмина в «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость о том, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прилетел рейсом Аэрофлота в Сочи, где местная команда сыграет против «Спартака» в рамках 28-го тура чемпионата России.
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Источник: Карпин и президент «Ростова» могут покинуть клуб

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин покинут клуб, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 09:34
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Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted

Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
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Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
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Происшествия

Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

Lenta.ru 08:47
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В Челябинской области ураган повредил машины отдыхающих

В Челябинской области уже есть первые жертвы объявленного штормового предупреждения: в районе озера Увильды ураган повали берёзы на припаркованные машины отдыхающих, сообщает ural-meridian.ru.По словам очевидцев, перед ураганом деревья сначала качались из стороны в сторону.
Вестник 08:03
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Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии

ToDay News Ufa вчера в 07:12
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Политика

Кремль отрицает установление неосталинизма в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который обвинил власти в установлении неосталинизма в стране.
Gazeta.SPb 00:31
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Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
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Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
BFM.ru 07:11
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Игры

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

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Политика

Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
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Происшествия

Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий

В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
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Путешествия

400 тыс. туристов приехали в Крым за последние 10 дней

Известия 08:21
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Орлов сравнил «Спартак» Карреры и «Зенит» Семака

Известный телекомментатор Геннадий Орлов сравнил двух тренеров — Массимо Карреру и Сергея Семака.
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В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
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Автоспорт

Третья тренировка Гран-при Штирии отменена из-за ливня

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SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
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Футбол

«Ньюкасл» проиграл «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

"Ньюкасл Юнайтед" проиграл "Уотфорду" в матче 35-го тура чемпионата Англии.
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Число заразившихся коронавирусом в России достигло 720 тысяч

По оценкам ТАСС, суточный рост числа заболевших в России пять дней не превышает 0,9%. Число выздоровевших превысило 69% от общего числа случаев заражения коронавирусом в стране.
Новая газета 03:34
Армия и оружие

Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе

Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине.
Газета.Ru 09:32
Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
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Хоккей

Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий

Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
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В Петербурге из-за непогоды закрыли парки

Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству.
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В РПЦ раскритиковали идею превращения собора Святой Софии в мечеть

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Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%.
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