Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Общество Принца Гарри и Меган Маркл посадили позади принца Уильяма и Кейт Миддлтон Принц Гарри и Меган Маркл оказались во втором ряду позади принца Уильяма и Кейт Миддлтон на ежегодном концерте в День памяти, когда в Британии вспоминают всех павших в военных конфликтах разных лет, в том числе и Первой Мировой войне.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Культура В Эрмитаже под портретом Екатерины II обнаружили другую картину В Эрмитаже, во время реставрации портрета Екатерины II художника Пьера Этьена Фалькон, под образом императрицы обнаружили другую картину.

Музыка Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Общество В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы» В Приморском крае специалисты выпустили в бухте Успения возле Лазовского государственного природного заповедника 19 белух из «китовой тюрьмы».

Кино «Доктор Сон» провалился в первый день проката Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.

Политика Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.

Происшествия Движение на участке МКАД ограничили из‑за аварии Утром в воскресенье на 31-ом километре МКАД столкнулись два автомобиля, движение на участке ограничено, образовалась пробка, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Общество На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль» Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Общество Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве "Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.

Авто В России могут увеличить транспортный налог Одним из главных новшеств Федерального закона стало освобождение владельцев транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей), от уплаты налога.

Кино Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент.

Шоу-бизнес Разин рассказал об улучшении самочувствия Заворотнюк Разин заявил, что самые страшные прогнозы не сбываются. Он также отметил, что актрисе становится лучше.

Армия и оружие Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.

Футбол «Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов» Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

Общество Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ в России Игорь Артемьев – глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) – заявил, что в России в ближайшей перспективе могут быть снижены тарифы ЖКХ.