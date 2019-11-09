Политика

РИА НовостиРИА НовостиВице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

РИА Новостивчера в 15:06

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

RT на русскомвчера в 16:57

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Известиявчера в 16:18

Вице-премьер Украины счел необходимым «научиться жить» рядом с Россией

РБКвчера в 18:07

Вице-премьер Украины призвал выстроить отношения с Россией

РЕН ТВвчера в 15:15

Вице-премьер Украины признал необходимость научиться жить рядом с Россией

Газета.Ruвчера в 15:32

Вице-премьер Украины пожаловался на географию

Взгляд.рувчера в 15:53
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Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

RT на русском вчера в 15:13
Происшествия

В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае

RT на русском вчера в 23:15
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
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Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04
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Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в доме

ToDay News Ufa 07 ноября в 05:53
Футбол

Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 14:27
Фигурное катание

Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 06:12
Единоборства

Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия вчера в 17:19
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском вчера в 17:00
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Apple: все оригинальные сериалы Apple TV+ получат вторые сезоны

REGNUM 08 ноября в 06:58
Происшествия

Доцент СПбГУ Олег Соколов мог убить студентку-любовницу из-за стресса

Знакомый Соколова, популярный блогер и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин), рассказал, что в последний раз видел историка в начале ноября.
КП - Санкт-Петербург вчера в 11:11
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Политика

Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал

Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия вчера в 21:53
Армия и оружие

Дочь Калашникова назвала себя «младшей сестрой» АК-47

Одна из дочерей конструктора Михаила Калашникова Елена призналась, что стала в некотором смысле младшей сестрой автомата АК-47.
Взгляд.ру 00:26
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело 08 ноября в 18:03
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Общество

Роспотребнадзор сообщил об опасности губок для мытья посуды

Губки для мытья посуды могут содержать в 200 тыс. раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.
РБК вчера в 01:22
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости 08 ноября в 20:17
Экономика

«Почта России» попросила денег из ФНБ

Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.
REGNUM 08 ноября в 12:32
Происшествия

Убивший студентку преподаватель СПбГУ раскаялся

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, раскаивается в содеянном, заявил его адвокат Александр Почуев в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 00:11
Происшествия

В Башкирии в результате обвала траншеи погиб рабочий

РБК вчера в 13:09
Общество

В России предложили поощрять аккуратных водителей

Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в 2020 году. Об этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов.
Известия вчера в 17:58
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 08 ноября в 09:41
Авто

Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин

Автоновости дня вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина

Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма вчера в 01:52
Общество

Человек и автомат: Михаилу Калашникову исполнилось бы 100 лет

Одержав победу в конкурсных испытаниях, автомат Калашникова был признан лучшим и достойным для изготовления, а в 1949 году он был принят на вооружение Советской Армии под названием «7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года».
Живая Кубань 00:10
Общество

В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви

Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".
ТАСС вчера в 11:18
Футбол

«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ

Газета.Ru 07 ноября в 06:07
Хоккей

«Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
REGNUM вчера в 23:53
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