Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

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