Политика
РИА НовостиВице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
Футбол
Гол Головина позволил «Монако» победить «Дижон»
«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Общество
«Общество потребления». В Минздраве назвали причины убыли населения
Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".
Армия и оружие
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Футбол
«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ
Встреча завершилась ничьей – 1:1. "Торпедо" и "Мордовия" – команды с разных полюсов турнирной таблицы.
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Политика
Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня
На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Происшествия
Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Происшествия
Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе
Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Общество
В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы
Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Космос
Космонавты с генами тихоходки смогут колонизировать Марс
Мэйсон считает, что гены таких белков со временем должны появиться у будущих жителей Марса сами собой: «Вопрос не в том, возникнут ли они; вопрос в том — когда», — говорит ученый.
Политика
Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ
Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Honor 9X
Компания объявила о начале продаж в России смартфонов Honor 9X и Honor 9X Premium.
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
Футбол
Умер первый чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Экономика
РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Общество
Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку
Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.