Политика
RT на русскомВице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине надо научиться жить рядом с Россией. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на украинском Пятом канале.
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Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
Вести.Ru вчера в 17:33
Происшествия
Водолазы нашли часть останков убитой студентки в Мойке
Водолазы достают со дна реки Мойка черные пакеты. По данным Фонтанки, внутри черных пакетов лежат ноги убитой студентки.
АБН вчера в 11:53
Культура
Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах
Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 08 ноября в 11:05
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 08 ноября в 12:19
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 07 ноября в 19:01
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru вчера в 02:51
Происшествия
В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 07 ноября в 03:13
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 19:13
Гаджеты
Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны
По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.
RuNews24.ru вчера в 03:39
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM 08 ноября в 16:35
Общество
Роспотребнадзор сообщил об опасности губок для мытья посуды
Губки для мытья посуды могут содержать в 200 тыс. раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.
РБК вчера в 01:22
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 08 ноября в 11:28
Политика
Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
Коммерсантъ вчера в 10:39
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика
Пушков посмеялся над Зеленским после слов о создании спутника
Известия вчера в 21:28
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибли два человека.
REGNUM вчера в 23:52
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Футбол
Сын Аршавина стал игроком недели в академии «Барселоны» в Москве
Матч ТВ вчера в 03:35
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 08 ноября в 14:33
Общество
Последних белух из «китовой тюрьмы» выпустили в Приморье
Отмечается, что животные были выпущены в бухте Успения. В воскресенье, 10 ноября, из "китовой тюрьмы" выпустили 31 белуху.
РЕН ТВ 01:55
Шоу-бизнес
Яна Рудковская изъявила желание расстаться с Евгением Плющенко
Яна Рудковская в эфире передачи «ЯнаСупер» сообщила, что планирует расстаться со своим мужем фигуристом Евгением Плющенко, сообщает OANews.
Слово и Дело 00:50