Политика

RT на русскомRT на русскомВице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине надо научиться жить рядом с Россией. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на украинском Пятом канале.
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Вице-премьер Украины счел необходимым «научиться жить» рядом с Россией

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