с чего всё началось

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет. ЕС отменит санкции против России.

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Происшествия Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.

Происшествия Фигурант дела об угрозах судье признал вину Алексей Вересов, являющийся фигурантом дела об угрозах судье Московского городского суда, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.

Происшествия Петицию против руководства СПбГУ подписали более 60 тысяч человек Петицию, авторы которой призывают отстранить и привлечь к уголовной ответственности руководство вуза, на утро 12 ноября подписали более 60 тысяч человек.

Кино Disney показала фрагмент «Мандалорца» с дракой в баре Уже сегодня состоится премьера сериала «Мандалорец» от режиссёра «Железного Человека», а чтобы подогреть интерес к шоу Disney выпустила новый ролик с фрагментом из сериала, в котором показывают драку в баре.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Политика Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.

Кино Уилл Смит показал снятую дома версию «Матрицы» Голливудский актер Уилл Смит опубликовал домашнее видео в стиле боевика «Матрица», которое он вместе с сыном Треем снимал в течение нескольких лет.

Политика Савченко призвала Зеленского «не быть лохом» Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.

Авто Компания Kia рассекретила внешность модели Optima нового поколения Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Общество Екатерина Андреева удивилась зарплате Андрея Малахова Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева заявила, что удивилась, когда узнала, что Андрей Малахов получал зарплату $50 тыс. во время работы на том же канале.

Спорт Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.

Экономика Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2 Речь идет о том, что ВТБ — нынешний совладелец Tele2 — выкупит допэмиссию "Ростелекома", которая может оцениваться примерно в 56 млрд руб. Одновременно "дочка" "Ростелекома" "Мобител" и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций "Ростелекома" на 10% долей в "Т2 РТК Холдинге".

Происшествия Предпринимателя, угощавшего чебуреками людей во время протестов за сквер, вызвали в СК Владельца чебуречной «Время Ч» Антона Чурбанова, который угощал людей чебуреками во время майских протестов в сквере у Драмтеатра, вызвали в СУ СКР по Свердловской области, чтобы допросить в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках.