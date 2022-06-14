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Вице-премьер Виктория Абрамченко предупредила о наступлении «не очень зеленых» времен в ЕС

Отказ ряда стран от российских энергоносителей приведёт к «не очень зелёным» временам на Западе.
Infinica
НОВАТЭК, по словам Михельсона, сохраняет планы по развитию зеленых проектов и работает над вопросами снижения влияния на экологию и, в частности, недавно оформил три лицензии на захоронение CO₂.
РБК
Если Лондон серьезно задумался о том, что необходимо открывать шахты, которые закрыла Маргерет Тетчер, и срочно искать, где обучить шахтеров тяжелой работе, «то, конечно, ни о какой зеленой повестке говорить не приходится».
ФАН
Недавно Абрамченко также сообщила, что Россия продолжит поставки продуктов за рубеж.
ФАН

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Абрамченко: в Европе наступают «не очень зеленые» времена
ФАН15:17
Абрамченко предрекла «не очень зелёные» времена в ЕС
Infinica14:30
Вице-премьер Виктория Абрамченко предупредила о наступлении «не очень зеленых» времен в ЕС
РБК13:01
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