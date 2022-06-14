Если Лондон серьезно задумался о том, что необходимо открывать шахты, которые закрыла Маргерет Тетчер, и срочно искать, где обучить шахтеров тяжелой работе, «то, конечно, ни о какой зеленой повестке говорить не приходится».
По данным ЦБ, ряд банков прибегает к практике, когда на сайтах кредитных организаций публикуются данные об изменениях условий обслуживания счетов и вкладов, при этом согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.
В ходе разминирования и зачистки катакомб, расположенных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, вооруженные силы РФ и ДНР продолжают находить бойцов батальона «Азов» (запрещен в России), которые ранее не сдались в плен.