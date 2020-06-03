Коронавирус
КоммерсантъБорисов: Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса
Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента по легкой промышленности. Он считает, что нужно обновить номенклатуру хранящихся там товаров.
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с чего всё началось
Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает необходимым разработать действенный механизм обновления продукции Росрезерва. Об этом он заявил на совещании по легкой промышленности у президента РФ Владимира Путина. По словам вице-премьера, в период кризиса Росрезерв оказался неэффективен.ТАСС09:18
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