Экономика

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Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
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Абрамченко поручила исключить поставки санкционных товаров в Россию из стран ЕАЭС

ТАСС04:55

Вице-премьер попросила исключить поставки «санкционки» из стран ЕАЭС

Коммерсантъ04:43

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

РБК02:00
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