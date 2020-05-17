Экономика
РБКВице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг. Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма.
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с чего всё началось
Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).РБКвчера в 02:00
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В правительстве поручили исключить ввоз санкционных товаров из стран ЕАЭС
ИА Красная Веснавчера в 05:56
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Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.
РИА Новости вчера в 08:07
Экономика
В Минтруде объяснили порядок выплаты накопительной части пенсии
По расчетам ведомства, ежемесячная накопительная пенсия при увеличении ожидаемого периода выплаты уменьшится в 2021 году на 2,3%.
РБК 08:28
Общество
В Дагестане 60% больных коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжёлые больные с пневмонией составляют почти 60% инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Дагестане.
RT на русском 08:09
Происшествия
В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
Здоровье
Очаг коронавируса выявлен в детской больнице Нижневартовска
В управлении Роспотребнадзора Югры назвали наиболее активные очаги коронавирусной инфекции в регионе - это Когалымская городская больница, Нижневартовская окружная детская больница и нефтегазовая компания.
Российская газета 07:58
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
Роспотребнадзор не потерял надежды на сезон отпусков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться.
Московский Комсомолец вчера в 03:24
Происшествия
В Белгороде скончался 11-й пациент с подтверждённым коронавирусом
Белгород, 18 мая 2020, 14:28 — REGNUM Одиннадцатый летальный исход пациента с подтверждённым коронавирусом зарегистрирован в Белгороде за минувшие сутки.
REGNUM 07:28
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РИА Новости 07:55
Общество
Роскачество нашло мышьяк в креветках
Neva.Today 01:59
Общество
Страны ЕС отказались признать «Северный поток-2» завершённым
Немецкий регулятор отказывается вывести "Северный поток-2" из-под ограничений ЕС Под обновлённые условия Газовой директивы не подпадают проекты, которые завершили до 23 мая 2019 года.
Право.ру 15 мая в 09:15
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:54
Политика
МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба
Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
Общество
Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО
Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
Происшествия
В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
РИА Новости 07:19
Общество
США вынудили TSMC прекратить поставки чипов для Huawei
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель чипов, приостановила прием новых заказов от Huawei Technologies в ответ на ужесточение экспортного контроля со стороны США, направленное на дальнейшее ограничение доступа китайской компании к важнейшим мировым поставкам чипов, сообщили многочисленные источники в Nikkei Asian Review.
Вести.Ru 04:39
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Футбол
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 07:14
Политика
Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает опасения
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Республике Дагестан продолжает вызывать опасения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
ТАСС 07:38
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
RT на русском 05:59
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
На протяжении четырех лет Виктор Дробыш занимался продвижением музыкального творчества Настасьи Самбурской на российской эстраде.
Вокруг ТВ 06:33