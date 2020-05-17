Экономика

РБКРБКВице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг. Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма.
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Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
РБКвчера в 02:00

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Абрамченко поручила исключить поставки санкционных товаров в Россию из стран ЕАЭС

ТАССвчера в 04:55

Вице-премьер попросила исключить поставки санкционных продуктов из стран ЕАЭС

Профильвчера в 07:39

В правительстве поручили исключить ввоз санкционных товаров из стран ЕАЭС

ИА Красная Веснавчера в 05:56

Вице-премьер поручила исключить поставки санкционки из стран ЕАЭС в РФ

News.ruвчера в 05:37

Вице-премьер Абрамченко требует исключить «скрытые поставки» «санкционки» в Россию. На польские грибы под видом белорусских пожаловался «Выборжец»

Фонтанка.Рувчера в 11:44

Вице-премьер попросила исключить поставки «санкционки» из стран ЕАЭС

Коммерсантъвчера в 04:43

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

РБКвчера в 02:00
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Общество

Сменился руководитель ведущей угольной компании в России

Владимир Рашевский оставит пост гендиректора Сибирской угольной энергетической компании ("СУЭК") в связи с трансформацией структуры управления группы.
Интерфакс 07:16
211
Общество

Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:54
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Шоу-бизнес

Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями

Актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями.
Lenta.ru 10:00
Финансы

Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты

Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
Известия вчера в 13:30
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Общество

Депутат подал иск к Мосгордуме с требованием отмены штрафа за нарушение самоизоляции

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал иск к Мосгордуме с требованием отменить статью 3.18.1 столичного КоАП (нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).
ТАСС 08:28
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
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Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
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Общество

Коронавирус диагностирован уже у шести депутатов Госдумы

Количество зараженных коронавирусом депутатов Госдумы достигло шести человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на советника председателя ГД Анастасию Кашеварову.
Газета.Ru 09:37
15
Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
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Футбол

«Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»

Бомбардир.ру вчера в 03:49
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Общество

У 866 сотрудников компании «Полюс» подтвержден коронавирус

После принятия решения о тестировании всех работников ТЭЦ-1 было проведено 88 исследований, в 43 случаях результат оказался положительный.
НИА-Красноярск 03:18
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Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
РИА Новости 10:23
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Общество

Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова

Стало известно о серьезном поражении легких у отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 10:40
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Кино

В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»

Подробностями своей личной жизни Екатерина поделилась в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».
Киноафиша России 09:16
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах

Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК 09:28
15
Политика

Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа смен

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа отработанных смен, а не от самого факта их работы с коронавирусными больными.
ТАСС 08:28
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Политика

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири — 2»

RT на русском 10:02
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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Политика

Путин и Алиев обсудили ситуацию с азербайджанцами в Дагестане

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, которые хотят вернуться на родину.
Газета.Ru 10:22
Политика

В ЦИК рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию

Новую дату голосования по поправкам в конституцию определит российский лидер Владимир Путин.
Телеканал 360° 16 мая в 15:52
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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
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Общество

Россия сняла запрет на ввоз рыбы из Китая

Россельхознадзор снял введенный из-за распространения коронавируса запрет на ввоз в Россию живой рыбы, а также экзотических и декоративных животных из Китая.
Взгляд.ру 10:02
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Кино

Махершала Али предстал в образе Блэйда

Kinonews.ru вчера в 05:10
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Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
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