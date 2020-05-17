Экономика
РБКВице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг. Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма.
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с чего всё началось
Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).РБКвчера в 02:00
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В правительстве поручили исключить ввоз санкционных товаров из стран ЕАЭС
ИА Красная Веснавчера в 05:56
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Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости вчера в 07:06
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
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Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском вчера в 05:13
Общество
Роскачество выявило превышение норм мышьяка в фасованных креветках
Компания «Российская система качества» (Роскачество) провела лабораторные исследования фасованных креветок и обнаружила превышение допустимых норм мышьяка в проудкции нескольких марок.
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Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM вчера в 11:50
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
В Италии откроют рестораны и парикмахерские с 18 мая
Рим, 16 мая 2020, 23:43 — REGNUM В Италии с понедельника, 18 мая, приступят к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 16 мая в 16:43
Авто
Nissan возобновляет производство автомобилей на заводе в Петербурге
ТАСС вчера в 17:09
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Игромания.ру 16 мая в 15:54
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
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Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета вчера в 02:39
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Годовые оценки выставили школьникам Москвы
Московским школьникам проставили годовые оценки, до конца месяца они могут продолжить учиться по собственному желанию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:17
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом
Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM вчера в 23:41
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Игры
В Epic Games Store опять началась распродажа игр
В след за бесплатной раздачей игры GTA 5 магазин Epic Games решил ещё больше порадовать игроков, запустив очередную распродажу со скидками до 75%.
ITZine.ru 15 мая в 07:59
Общество
Российские банки предупредили о списании алиментов
Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.
Lenta.ru 01:58
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Общество
До 25 мая продлили режим самоизоляции в Самарской области
Сегодня 17 мая стало известно, что же будет с самоизоляцией:Губернатор Самарской области подписал постановление о продлении самоизоляции до 25 мая.
Похвистнево-Информ вчера в 11:13
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
Политика
На Украине испугались «энергетической экспансии» России
Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества.
Lenta.ru 01:01
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
Происшествия
СК на Кубани организовал новые проверки нарушений по выплатам медикам
Следователи организовали новые проверки после появления сообщений о невыплате медикам надбавок в разных районах Кубани, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 07:38
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Технологии
«Билайн» опробует возможности 5G на беспилотных самосвалах
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