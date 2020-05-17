Экономика

РБКРБКВице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг. Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма.
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Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
РБК02:00

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Вице-премьер Абрамченко требует исключить «скрытые поставки» «санкционки» в Россию. На польские грибы под видом белорусских пожаловался «Выборжец»

Фонтанка.Ру11:44

Вице-премьер попросила исключить поставки «санкционки» из стран ЕАЭС

Коммерсантъ04:43

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ИА Красная Весна05:56

Вице-премьер поручила исключить поставки санкционки из стран ЕАЭС в РФ

News.ru05:37

Абрамченко поручила исключить поставки санкционных товаров в Россию из стран ЕАЭС

ТАСС04:55

Вице-премьер попросила исключить поставки санкционных продуктов из стран ЕАЭС

Профиль07:39

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

РБК02:00
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:10, Ашберн
Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

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Авто

В России продают редкий ВАЗ-2103 с «автоматом»

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Общество

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Общество

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Общество

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Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
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Общество

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В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом.
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Авторы Wasteland 3 рассказали о создании персонажей и улучшении танков

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Игромания.ру вчера в 09:35
Общество

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Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
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КМВ Новости 09:12
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Здоровье

Депутаты спрогнозировали сокращение числа курильщиков после пандемии

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Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
РБК 05:52
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Здоровье

89 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

Всего в Ростовской области у 2200 человек подтвержден COVID-19, из них 629 человек выздоровели, 25 — скончались.
Kursk.com 15 мая в 05:18
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Общество

Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая

Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
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Общество

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Экономика

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«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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В главном поединке Fight Night встретились два рейтинговых тяжеловеса - ветеран промоушена Алистар Оверим зрелищно разобрался с Уолтом Харрисом.
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Напомню, во всех пяти частях «Пиратов Карибского моря» Депп сыграл одну из главных ролей - неутомимого, обаятельного разбойника Джека Воробья.
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Гаджеты

Способы повысить качество работы смартфона названы

По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
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В Самарской области малоимущим «обнулят» апрельский платеж за коммуналку

Малоимущим семьям в Самарской области, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, полностью компенсируют расходы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за апрель, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Общество

В России остановился рост распространения коронавируса

В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

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Общество

В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:01
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Здоровье

Где выявили 52 человека с коронавирусом в Орловской области

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В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
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Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом

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