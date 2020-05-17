Экономика
РБКВице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг. Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма.
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с чего всё началось
Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).РБК02:00
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РИА Новости 08:53
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Студия inXile Enterainment подготовила очередной выпуск дневников разработчиков, на этот раз сделав основной темой рассказа важность и возможность выбора в Wasteland 3. Выбор начинается уже на экране создания персонажей.
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В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости 09:12
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Депутаты спрогнозировали сокращение числа курильщиков после пандемии
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова посчитала, что после пандемии коронавируса часть курильщиков откажется от своей привычки.
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
РБК 05:52
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Всего в Ростовской области у 2200 человек подтвержден COVID-19, из них 629 человек выздоровели, 25 — скончались.
Kursk.com 15 мая в 05:18
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Уральский меридиан 03:41
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Эксперт рассказала, что делать при сложностях с выплатой кредита
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«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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Оверим нокаутировал Харриса в главном поединке UFC Fight Night
В главном поединке Fight Night встретились два рейтинговых тяжеловеса - ветеран промоушена Алистар Оверим зрелищно разобрался с Уолтом Харрисом.
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Способы повысить качество работы смартфона названы
По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
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Экономика
В Самарской области малоимущим «обнулят» апрельский платеж за коммуналку
Малоимущим семьям в Самарской области, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, полностью компенсируют расходы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за апрель, сообщает пресс-служба правительства региона.
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В России остановился рост распространения коронавируса
В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru вчера в 16:02
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Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
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За минувшие сутки в регионе по данным федерального штаба, число заражённых увеличилось на 52 человека.
Kursk.com вчера в 06:07
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Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
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Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Газета.Ru 10:08