Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

с чего всё началось

РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг. Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма.

Общество Роспотребнадзор разработал памятки, некоторые требования которых трудновыполнимы Рекомендации направлены на то, чтобы снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции и предотвратить заражение.

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 951

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,2K

Общество В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом В Москве за сутки умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице. 437

Политика Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения. 116

Политика Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ответ на критику, прозвучавшую в адрес действующей американской администрации со стороны бывшего президента США Барака Обамы, обвинил последнего в некомпетентности.

Гаджеты Huawei готовит к выходу конкурента смартфону Xiaomi Redmi Note 9 Журналисты считают, что Huawei готовит к выходу конкурента смартфону Xiaomi Redmi Note 9. Модель P Smart S будет преемником прошлогоднего Huawei P Smart и, судя по рендерам, получит похожий дизайн.

Здоровье В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков От внебольничных пневмоний в Дагестане умерли 657 человек В свою очередь республиканский оперштаб по борьбе с эпидемией 16 мая сообщал о 3280 случаях заражения коронавирусом. 2,9K

Происшествия В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds потерпел в воскресенье крушение возле аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия). 1

Происшествия Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами. 76

Авто Китайцы раскрыли характеристики электрокроссовера BMW iX3 В открытой базе китайского Минпромторга обнародовали характеристики электрокроссовера BMW iX3.

Политика НАСА представило правила освоения Луны НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. 178

Космос Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.

Авто Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом. 18

Авто Новый Logan станет трехмоторным и лишится сцепления Новый седан Dacia Logan (продаётся в России под брендом Renault) обзаведётся трёхмоторной умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech, чтобы соответствовать экостандарту Евро-7. 12

Происшествия Посол Китая в Израиле найден мертвым Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа. 100