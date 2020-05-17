Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

с чего всё началось

РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг. Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма.

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