Экономика

РБКРБКВице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг. Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма.
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Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
РБКвчера в 02:00

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Вице-премьер Абрамченко требует исключить «скрытые поставки» «санкционки» в Россию. На польские грибы под видом белорусских пожаловался «Выборжец»

Фонтанка.Рувчера в 11:44

Вице-премьер попросила исключить поставки санкционных продуктов из стран ЕАЭС

Профильвчера в 07:39

Вице-премьер попросила исключить поставки «санкционки» из стран ЕАЭС

Коммерсантъвчера в 04:43

Вице-премьер поручила исключить поставки санкционки из стран ЕАЭС в РФ

News.ruвчера в 05:37

Абрамченко поручила исключить поставки санкционных товаров в Россию из стран ЕАЭС

ТАССвчера в 04:55

В правительстве поручили исключить ввоз санкционных товаров из стран ЕАЭС

ИА Красная Веснавчера в 05:56

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

РБКвчера в 02:00
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Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
RT на русском 05:59
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Политика

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
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Общество

Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции

Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
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Общество

В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей

Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
ТАСС 05:26
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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Происшествия

Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу

В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс вчера в 10:41
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Киберспорт

Virtus.pro сыграет с VP.Prodigy за выход в финал Epic Prime League

Cyber.sports.ru 15 мая в 12:18
Общество

Покупатели в США начали отказываться от товаров из Китая

Около 40% жителей в США отказываются от покупки товаров, сделанных в Китае, согласно опросу, проведенному консалтинговой фирмой FTI Consulting.
Вести.Ru 05:09
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Спорт

Секс-куклы заменили болельщиков на трибунах стадиона в Южной Корее

iReactor 06:52
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
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Общество

В Польше назвали предварительную дату открытия границ

Новый Калининград, архив Вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич назвала вероятную дату открытия границ.
Новый Калининград.Ru 04:41
Общество

Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1,3K
Политика

Песков продолжает лечение от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 05:18
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов по долгам

Ибо с 1 июня в закон "Об исполнительном производстве" вступают в силу новые поправки, которые призваны защитить от принудительного списания с клиентских счетов доходы граждан, не подлежащих взысканию - социальные пособия от государства и ряд других выплат.
Российская газета 04:10
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Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»

Пятый канал 03:10
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
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Общество

В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака

RT на русском 05:18
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Технологии

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

Дождь 05:52
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Общество

Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии

Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
ИА REX 03:30
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Общество

В Воронежской области могут открыть магазины и вещевые рынки

В Воронежской области в ближайшие несколько дней могут принять решение о полноценном запуске офисов МФЦ, а также о возобновлении работы торговых объектов площадью до 400 кв. м, вещевых ярмарок и рынков.
Обозреватель Врн 04:56
Общество

Куйвашев провел переговоры об открытии торговых центров

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное возможному открытию торговых центров.
Политсовет 03:51
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Происшествия

Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей

На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
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Общество

Более 1 миллиона россиян перешли на электронные трудовые книжки

Более 1 миллиона россиян перешли на электронные трудовые книжки, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин в интервью программе "Поздняков" на сайте телеканала НТВ.
Вести.Ru 05:50
Политика

В Пуэрто-Рико пройдет референдум о вхождении в состав США

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед 16 мая подписала закон об окончательном определении политического статуса территории, который предусматривает референдум о вхождении в состав США.
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Кино

После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»

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МТВ онлайн вчера в 22:51
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Общество

Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
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