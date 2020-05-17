Экономика
РБКВице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг. Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма.
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с чего всё началось
Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).РБК02:00
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Вице-премьер Абрамченко призвала остановить реэкспорт санкционных товаров из стран ЕАЭС
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Discover24 вчера в 06:25
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Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции.
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В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
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Газета.Ru 01:15
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В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
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Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
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Иностранные спортсмены и тренеры в ближайшее время смогут вернуться в Россию, для этого им придётся пройти 14-дневный карантин и находиться под наблюдением врачей.
RT на русском 03:32
Финансы
Рублю придают сил нефть и налоговый период
Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
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Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
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