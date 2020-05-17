Экономика

РБКРБКВице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг. Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма.
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Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
РБК02:00

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Вице-премьер поручила исключить поставки санкционки из стран ЕАЭС в РФ

News.ru05:37

Вице-премьер попросила исключить поставки санкционных продуктов из стран ЕАЭС

Профиль07:39

В правительстве поручили исключить ввоз санкционных товаров из стран ЕАЭС

ИА Красная Весна05:56

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Абрамченко поручила исключить поставки санкционных товаров в Россию из стран ЕАЭС

ТАСС04:55

Вице-премьер попросила исключить поставки «санкционки» из стран ЕАЭС

Коммерсантъ04:43

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

РБК02:00
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Общество

В России остановлен рост распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
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Политика

Путин заявил о необходимости развития высоких технологий для России

Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий.
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Происшествия

Иномарка влетела в гараж под Рязанью, погибли два человека

Автомобиль влетел в стену гаража на трассе в Рязанском районе. В результате инцидента погибли два человека.
Народные новости 06:33
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Политика

Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам

Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
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Издание Esquire назвало самый сексуальный фильм в истории кино

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Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила на обвинения Ирины Родниной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на недавние обвинения со стороны трехкратной олимпийской чемпионки и десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Родниной.
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Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей

SpeedMe вчера в 10:53
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Общество

Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились

Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
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Здоровье

Забайкалье является «продвинутым» регионом по числу тестов на коронавирус

По числу тестов на коронавирус на 100 тысяч населения Забайкалье является одним из самых продвинутых регионов России.
Забайкальский рабочий 08:02
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
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Общество

Медикам Челябинска сделали перерасчет зарплаты

Все выплаты были оперативно перечислены еще вчера на счета больниц.
Вечерний Челябинск 05:22
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Общество

На Кубани прокуратура проверит выплаты врачам скорой в Армавире

Армавир, Краснодарский край, 16 мая 2020, 14:35 — REGNUM Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с информацией о нарушениях при начислении федеральных стимулирующих выплат сотрудникам одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира, сообщили 16 мая в пресс-службе прокуратуры края.
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Армия и оружие

В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы

Ученые из "Росэлектроники" создали радиопоглощающий материал, снижающий дальность распознавания военной техники в снежных условиях в три-четыре раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Газета.Ru вчера в 20:23
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Здоровье

Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии

RT на русском вчера в 23:45
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Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

РБК 07:54
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 15 мая в 08:59
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Игры

Шутер Deep Rock Galactic официально доступен в магазине Steam

OAnews 14 мая в 14:17
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета вчера в 07:13
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин выставил Валерию в неприглядном свете

51-летний музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выставил в неприглядном свете свою супругу, 52-летнюю певицу Валерию.
Экспресс газета вчера в 04:58
Армия и оружие

Два самолета с российскими военными специалистами вернулись из Сербии

Два самолета с российскими военными вернулись в РФ из Сербии, где оказывали помощь местным властям в борьбе с коронавирусом.
ФАН вчера в 07:53
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Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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Общество

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
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Музыка

«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»

Газета.Ru вчера в 07:40
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Общество

В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
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Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

РИА Новости вчера в 12:51
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Шоу-бизнес

Марина Кравец показала редкое фото с мужем

Участница Comedy Club и телеведущая Марина Кравец поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом Аркадием Водаховым.
Аргументы недели 05:19
Космос

99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря

Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский вчера в 19:15
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Общество

Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском 05:13
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Королева рассказала о здоровье Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
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