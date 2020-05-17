Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

с чего всё началось

РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг. Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма.

Политика В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США. 306

Игры В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек. 67

Общество Forbes перечислил самые недооцененные города России Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. 76

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 104

Происшествия СКР начал проверку сообщений о невыплатах по COVID-19 в Новосибирске Уточняется, что в ходе мониторинга СМИ были выявлены сообщения о том, что работники скорой помощи Новосибирска и Искитима сообщили о неполучении в полном объёме положенных им дополнительных выплат за работу с пациентами с коронавирусом. 34

Здоровье Пульмонолог показал лёгкие погибшей от коронавируса забайкалки Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов показал лёгкие умершей от коронавирусной инфекции женщины, а также рассказал, как протекала болезнь. 16

Общество В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат. 697

Здоровье Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом У почти 2 тысяч медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни. 5

Общество Глава ФРС спрогнозировал обвал ВВП США на 20% Сокращение ВВП США по итогам второго квартала может достигнуть 20%, а безработица – 25%, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,2K

Происшествия Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии. 90

Общество Рост распространения коронавируса в России остановился Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался. 3,3K

Общество В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая. 12