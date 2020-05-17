Экономика

РБКРБКВице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

РБК направил запрос в Минэкономразвития и Минпромторг. Поводом для поручения Абрамченко стали поставки в Россию грибов, которые в реальности могут выращиваться в Польше. Об этой проблеме вице-премьера уведомил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, следует из имеющегося у РБК письма.
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с чего всё началось

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
РБКвчера в 02:00

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Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

РБК00:00

Вице-премьер поручила исключить поставки санкционки из стран ЕАЭС в РФ

News.ruвчера в 05:37

Вице-премьер попросила исключить поставки санкционных продуктов из стран ЕАЭС

Профильвчера в 07:39

В правительстве поручили исключить ввоз санкционных товаров из стран ЕАЭС

ИА Красная Веснавчера в 05:56

Вице-премьер Абрамченко требует исключить «скрытые поставки» «санкционки» в Россию. На польские грибы под видом белорусских пожаловался «Выборжец»

Фонтанка.Рувчера в 11:44

Абрамченко поручила исключить поставки санкционных товаров в Россию из стран ЕАЭС

ТАССвчера в 04:55

Вице-премьер попросила исключить поставки «санкционки» из стран ЕАЭС

Коммерсантъвчера в 04:43
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК 16 мая в 22:02
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Армия и оружие

Американское издание рассказало о «морском монстре» России

Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
Известия вчера в 20:31
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Здоровье

Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
РИА Новости вчера в 19:51
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС вчера в 11:34
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Игры

В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios

Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру вчера в 15:03
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек

Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
REGNUM вчера в 23:32
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Общество

Ещё два человека умерли от коронавируса в Забайкалье

Количество людей, заразившихся коронавирусом в Забайкалье на 18 мая, увеличилось на 45 и составило 595 человек.
Zabnews.ru вчера в 21:59
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Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
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Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
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Происшествия

СКР начал проверку сообщений о невыплатах по COVID-19 в Новосибирске

Уточняется, что в ходе мониторинга СМИ были выявлены сообщения о том, что работники скорой помощи Новосибирска и Искитима сообщили о неполучении в полном объёме положенных им дополнительных выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:25
34
Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом

Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM вчера в 23:41
8
Здоровье

Пульмонолог показал лёгкие погибшей от коронавируса забайкалки

Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов показал лёгкие умершей от коронавирусной инфекции женщины, а также рассказал, как протекала болезнь.
Московский Комсомолец Чита 16 мая в 06:38
16
Футбол

«Папа на хозяйстве». Дочь Карпина помогла ему отвезти тележку с дровами

Чемпионат вчера в 11:58
Происшествия

При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы.
Ведомости вчера в 21:03
8
Общество

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
697
Здоровье

Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом

У почти 2 тысяч медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском вчера в 21:41
5
Общество

Глава ФРС спрогнозировал обвал ВВП США на 20%

Сокращение ВВП США по итогам второго квартала может достигнуть 20%, а безработица – 25%, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.
Взгляд.ру вчера в 21:53
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
2,6K
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,2K
Политика

Правительство признало, что мешало выплате «путинских денег» врачам

В субботу правительство просто выпустило скромный релиз «Фактор времени не будет учитываться при расчёте федеральных выплат медработникам».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
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Происшествия

Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев

Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия вчера в 19:55
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Гаджеты

Рендеры раскрывают дизайн компактного смартфона iPhone 12 с 5,4 экраном

3DNews 00:05
Общество

Рост распространения коронавируса в России остановился

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости вчера в 07:06
3,3K
Общество

В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС вчера в 05:25
12
Гаджеты

«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей

Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru вчера в 18:57
2
Общество

«Северному потоку-2» отказали в иммунитете к газовой директиве ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил обновленной газовой директивы ЕС.
Российская газета 15 мая в 03:50
2K
Фигурное катание

Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport вчера в 06:09
1
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1K
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
7,2K
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