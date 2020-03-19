Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Общество Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.

Здоровье Названы три первых симптома коронавируса Ощущаться заболевание может как бронхит. У некоторых заболевших коронавирусом симптомы практически незаметны, пишет «Вечерняя Москва».

Шоу-бизнес Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.

Общество Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.

Здоровье Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.

Общество В США коронавирусом заразился первый конгрессмен Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Экономика Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Биржи США открылись падением на 5-6% Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Общество В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.

Политика Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Политика Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.