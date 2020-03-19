Коронавирус
РИА НовостиХуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно
Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хуснуллин обрисовал ситуацию с завозом товаров в торговые сети на фоне коронавируса
Экономика сегодня20:45
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Здоровье
Названы три первых симптома коронавируса
Ощущаться заболевание может как бронхит. У некоторых заболевших коронавирусом симптомы практически незаметны, пишет «Вечерняя Москва».
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру
Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Кино
В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»
Здоровье
Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса
Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
Общество
В США коронавирусом заразился первый конгрессмен
Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса
Российские банки попросили ЦБ ослабить надзор и регулирование, чтобы перевести больше своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса.
Экономика
Биржи США открылись падением на 5-6%
Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Общество
В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах
Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Общество
В Германии резко выросло число зараженных коронавирусом
В Германии число зараженных коронавирусом увеличилось на 36 процентов за день.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
Путешествия
Туроператоры сообщили о сворачивании полетных программ во Вьетнам
Туроператоры рассказали 18 марта порталу TourDom.ru о сворачивании полетных программ на курорты Вьетнама.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Общество
Мэр Харькова заявил о «трупиках» в Италии
Мэр Харькова Геннадий Кернес высказался о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Общество
Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы
Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.