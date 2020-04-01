В России пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы, поступившем в РБК.

Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

Музыка Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.

Общество Начало сезона работы летних веранд в Москве перенесли на 15 июня "На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года",- написал Собянин.

Общество В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Наука «Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.

Общество В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Здоровье Команду доктора Каабака уволили из Центра здоровья детей Трансплантолог Михаил Каабак, делающий уникальные операции по пересадке почек детям до 6 кг, сообщил об увольнении двух врачей из своей команды.

Общество Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.

Происшествия Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске Тележурналист и редактор ГТРК "Новосибирск" Антон Лучанский погиб в ДТП: при выходе из трамвая его сбил автомобиль.

Общество Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.

Общество Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.