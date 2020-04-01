Коронавирус
РБКВице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России
В России пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли семь человек
В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса
Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Общество
Начало сезона работы летних веранд в Москве перенесли на 15 июня
"На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года",- написал Собянин.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Уровень самоизоляции в Петербурге достиг наивысшего балла
Напомним, днем 31 марта индекс самоизоляции составлял в Северной столице 3,3 балла по пятибалльной шкале.
Общество
В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы
Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа
Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Здоровье
Команду доктора Каабака уволили из Центра здоровья детей
Трансплантолог Михаил Каабак, делающий уникальные операции по пересадке почек детям до 6 кг, сообщил об увольнении двух врачей из своей команды.
Общество
Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор
Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Наука
Над Арктикой появилась озоновая дыра рекордных размеров
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Общество
В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине
В описании приложения указывается, что оно предназначается «для социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации».
Шоу-бизнес
Волочкова вышла под весенний снег в купальнике
"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Происшествия
Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске
Тележурналист и редактор ГТРК "Новосибирск" Антон Лучанский погиб в ДТП: при выходе из трамвая его сбил автомобиль.
Общество
Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина
Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
Общество
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
Политика
Гутерреш назвал COVID-19 тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой
Генсек ООН назвал мировой кризис, вызванный коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Здоровье
Китай раскрыл данные о бессимптомных носителях коронавируса
За минувший вторник, 31 марта, как сообщил Государственный комитет здравоохранения Китая, было выявлено 130 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».
Политика
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Общество
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет
Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.