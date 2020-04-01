Коронавирус

РБКРБКВице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

В России пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы, поступившем в РБК.
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Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

РБК03:44

Абрамченко: Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден

РЕН ТВ01:14

Вице-премьер заявила об окончании пикового спроса на продукты

Известия01:21

Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден

ТАСС01:18

Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

RT на русском01:18

В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России

РИА Новости01:28

Ситуация с продовольствием в России остается стабильной

Российская газета01:00
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество

В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
RT на русском 04:02
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса

Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Инфорос вчера в 12:18
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Начало сезона работы летних веранд в Москве перенесли на 15 июня

"На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года",- написал Собянин.
ТАСС 02:38
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В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

Уровень самоизоляции в Петербурге достиг наивысшего балла

Напомним, днем 31 марта индекс самоизоляции составлял в Северной столице 3,3 балла по пятибалльной шкале.
REGNUM 00:44
Общество

В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы

Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
REGNUM 03:21
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
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Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа

Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Вокруг ТВ 03:08
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Здоровье

Команду доктора Каабака уволили из Центра здоровья детей

Трансплантолог Михаил Каабак, делающий уникальные операции по пересадке почек детям до 6 кг, сообщил об увольнении двух врачей из своей команды.
Ридус 03:32
Общество

Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор

Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.
Live24 04:17
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Наука

Над Арктикой появилась озоновая дыра рекордных размеров

Naked Science вчера в 04:31
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК вчера в 11:09
Общество

В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине

В описании приложения указывается, что оно предназначается «для социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации».
Ведомости вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Волочкова вышла под весенний снег в купальнике

"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Газета.Ru вчера в 06:27
Происшествия

Журналист ВГТРК погиб в ДТП в Новосибирске

Тележурналист и редактор ГТРК "Новосибирск" Антон Лучанский погиб в ДТП: при выходе из трамвая его сбил автомобиль.
РИА Новости вчера в 00:19
Общество

Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина

Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
СургутИнформТВ вчера в 04:48
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия

Из обсерватора в Рязанской области выписали первых девять пациентов

РИА Новости 04:00
Политика

Гутерреш назвал COVID-19 тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой

Генсек ООН назвал мировой кризис, вызванный коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 12:47
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Здоровье

Китай раскрыл данные о бессимптомных носителях коронавируса

За минувший вторник, 31 марта, как сообщил Государственный комитет здравоохранения Китая, было выявлено 130 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 03:41
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Газета.Ru вчера в 21:38
Общество

Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет

Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:09
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