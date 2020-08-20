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Известия
Известия

Вице-премьеру Хуснуллину сделали прививку от коронавируса

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что прошел вакцинацию от COVID-19. «Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — написал зампред правительства в Twitter 19 августа.В источнике
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Life.ru

Песков не намерен прививаться от коронавируса

Life.ru03:10
Эхо Москвы

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сделал прививку от COVID-19

Эхо Москвы02:31
Коммерсантъ

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Коммерсантъ18:20
РИА Новости

Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

РИА Новости19:15
ТАСС

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

ТАСС18:40
Газета.Ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

Газета.Ru18:26
РБК

Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

РБК00:57

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