После моего развода СМИ не могут успокоиться и все что-то ищут, придумывают. Я никогда не комментирую слухи. А то, что моя бывшая жена рассказала якобы о причинах нашего развода, я считаю, это слух. Потому что он не правдив. Бог все рассудит.

Константин Ивлев Российский телеведущий