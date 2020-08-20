Вице-премьеру Хуснуллину сделали прививку от коронавируса
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Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что прошел вакцинацию от COVID-19. «Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — написал зампред правительства в Twitter 19 августа.В источнике
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