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Известия
Известия

Вице-премьеру Хуснуллину сделали прививку от коронавируса

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что прошел вакцинацию от COVID-19. «Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — написал зампред правительства в Twitter 19 августа.В источнике
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РБК

Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

РБК00:57
Lenta.ru

Вице-премьер России сделал прививку от коронавируса

Lenta.ru18:24
РИА Новости

Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

РИА Новости19:15
ТАСС

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

ТАСС18:40
Газета.Ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

Газета.Ru18:26
Известия

Вице-премьеру Хуснуллину сделали прививку от коронавируса

Известия00:35
Коммерсантъ

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Коммерсантъ18:20

Авторы ремейка Mafia рассказали о классическом уровне сложности

Прохождение Mafia: The City of Lost Heaven может вызвать затруднения у многих игроков, но разработчики ремейка решили порадовать тех, кто жаждет вызова оригинала, добавив в игру «классический», то есть максимальный уровень сложности.
Игромания.ру01:21

Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ", - говорится в релизе.
РИА Новости02:35

Фестиваль культуры семейских старообрядцев «Семейская круговая» в онлайн-формате стартует уже сегодня

Все гости "Семейской круговой" смогут узнать историю фестиваля, увидеть конкурс "Наше наследие", в котором участвуют коллективы, изучающие и сохраняющие народную песенную культуру семейских старообрядцев.
1:23
ГТРК Чита00:18

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском22:45
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Ивлев резко высказался о причинах развода с женой после 23 лет брака

После моего развода СМИ не могут успокоиться и все что-то ищут, придумывают. Я никогда не комментирую слухи. А то, что моя бывшая жена рассказала якобы о причинах нашего развода, я считаю, это слух. Потому что он не правдив. Бог все рассудит.
Константин Ивлев
Российский телеведущий
Территория новостейвчера в 11:02
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СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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