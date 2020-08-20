Коронавирус
News.ruВице-премьеру РФ Хуснуллину сделали прививку от коронавируса
Зампред российского правительства Марат Хуснуллин сообщил, что ему сделали прививку от COVID-19. Привет, мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать! — написал Хуснуллин в своём микроблоге и сопроводил пост смайликом-скобочкой.
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