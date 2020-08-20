Вице-премьеру России Хуснуллину сделали прививку от коронавируса
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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о том, что сделал прививку от коронавируса. «Привет, мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — написал Хуснуллин в Twitter, сопроводив пост смайликом-скобочкой.В источнике
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