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Kazanfirst.ru
Kazanfirst.ru

Вице-премьеру России Хуснуллину сделали прививку от коронавируса

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о том, что сделал прививку от коронавируса. «Привет, мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!» — написал Хуснуллин в Twitter, сопроводив пост смайликом-скобочкой.В источнике
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Life.ru

Песков не намерен прививаться от коронавируса

Life.ru03:10
Эхо Москвы

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сделал прививку от COVID-19

Эхо Москвы02:31
Коммерсантъ

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Коммерсантъ18:20
РИА Новости

Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

РИА Новости19:15
ТАСС

Вице-премьер Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

ТАСС18:40
Газета.Ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

Газета.Ru18:26
РБК

Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

РБК00:57

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Интерфакс05:29
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Аргументы и Факты18 августа в 16:15
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NVIDIA отгрузила более миллиарда GPU с поддержкой CUDA

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3DNews05:15