Политика

ДождьДождьВице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Голодец на должности вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма. Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК08:38

Подробнее о событии

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, как утверждают источники, не войдут в состав нового правительства

Эхо Москвы09:30

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Газета.Ru09:17

Появились подробности формирования правительства Мишустина

Lenta.ru08:43

Голодец и Чуйченко не будут работать в новом правительстве

News.ru08:54

РБК: два вице-премьера из правительства Медведва не войдут в состав команды Мишустина

URA.Ru08:50

СМИ: Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Московский Комсомолец09:14

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

РБК08:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Авто

Гибриды Ford S-Max и Galaxy доберутся до Европы в 2021 году

CarsWeek.ru 05:10
Происшествия

Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке

Газета.Ru 09:03
Музыка

Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
РИА Новости 08:19
Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки

Спорт-Экспресс 09:41
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия вчера в 18:05
Здоровье

Вода может помочь в борьбе с лишним весом

Ugpressa.ru 03:19
Гаджеты

Названы разряжающие смартфоны Android-приложения

Эксперты компании Bitdefender обнаружили в магазине Google Play 17 приложений, которые нарушают нормальную работу гаджетов.
Газета.Ru 09:56
Общество

Суд перенес рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького

Пресненский суд в пятницу провел заседание по иску группы артистов МХАТ имени Горького к работодателю и перенес его рассмотрение на 7 февраля, сообщил РИА Новости юрист театра Федор Кириллов.
РИА Новости 09:54
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости 09:26
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 09:14
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии

RT на русском 08:59
Гаджеты

Стали известны самые популярные смартфоны в России в 2019 году

«Самыми популярными производителями в прошлом году стали Xiaomi (30% переходов пользователей в интернет-магазины), Samsung (20%) и Apple (16%)», - отмечается в материале.
РИАМО 05:13
Наука

Некоторые волчата смогли выполнить команду «апорт»

Московский Комсомолец в Марий Эл 08:56
Происшествия

Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье

Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей.
РИА Новости 03:10
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Газета.Ru 01:19
Армия и оружие

В Росгвардии сообщили о нейтрализации террористов на Северном Кавказе

В 2019 году удалось нейтрализовать 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе.
Известия 03:29
Политика

Дмитрий Медведев подал в отставку

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному Собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
МОЁ! Оnline Липецк 15 января в 09:19
Футбол

Бауэр: русские хотят слышать, что Россия — номер один

Охи хотят слышать, что Россия - номер один в мире. На данный момент в мире популярны американские бренды: напитки, фаст-фуд.
Газета.Ru 08:48
Армия и оружие

МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

REGNUM 07:39
Гаджеты

Huawei раскрыла постыдный секрет Android

На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.
iXBT.com 01:19
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности крещенских купаний

Традиционные крещенские купания могут нанести вред детям, поскольку они наименее защищены подкожно-жировой клетчаткой от переохлаждения.
Профиль 03:42
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о самочувствии перед родами

Милла Йовович рассказала о подготовке к родам. По ее словам, она набрала 22 килограмма во время третьей беременности.
Актуальные Новости 10:14
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Игромания.ру вчера в 14:21
Авто

АвтоВАЗ начал выпуск «зимней» Lada Vesta

В начале ноября 2019 года "Российская газета" сообщала о том, что с появлением "автоматической" модификации Lada Vesta модель получит и новую, так называемую "зимнюю" версию.
Российская газета 01:20
Армия и оружие

США заключили контракт на создание гиперзвукового оружия на $31,9 млн

Известия 15 января в 17:14
Общество

Привет, Наташа, люблю: названы самые популярные в мире пароли

Аналитики использовали данные различных сообществ, которые занимающиеся восстановлением паролей из хешей, а также теневых форумов, поставляющих в открытый доступ выкладываются массовые утечки расшифрованных (восстановленных) и хешированных паролей.
Российская газета 07:29
Футбол

Украинский клуб выгнал футболиста после его визита в РФ

REGNUM 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Анатольевич Чуйченко
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель Аппарата правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное