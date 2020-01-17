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ДождьВице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Голодец на должности вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма. Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
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с чего всё началось
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.РБК08:38
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