Политика

ДождьДождьВице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Голодец на должности вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма. Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
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с чего всё началось

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК08:38

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РБК: два вице-премьера из правительства Медведва не войдут в состав команды Мишустина

URA.Ru08:50

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Газета.Ru09:17

СМИ: Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Московский Комсомолец09:14

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News.ru08:54

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:54

Появились подробности формирования правительства Мишустина

Lenta.ru08:43
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